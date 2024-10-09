T.C. ANKARA 66. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 09.10.2024 - 00:00

Esas No: 2021/646

Karar No: 2024/278

Ankara 66. Asliye Ceza Mahkemesinin 14.05.2024 tarih ve 2021/646 esas - 2024/278 Karar sayılı kararı ile verilen kararın tebliği için, Muhammed ve Şemse oğlu, 01/01/1996 Halep doğumlu, Suriye vatandaşı Ahmed Muhammed tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince mahkememizce verilen 14/05/2024 tarih ve 2021/646 Esas - 2024/278 Karar sayılı kararın gazetede yayımlanarak İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Sanık Ahmed Muhammed hakkında; TCK' nun 163/3. 53/1 maddeleri uyarınca Karşılıksız Yararlanma suçundan 10 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA ve TCK 51/1 maddesi gereğince ERTELENMESİNE, TCK' nun 51/3 maddesi gereğince 1 YIL SÜRE İLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA karar verilmiştir.

3- Gerekçeli kararın ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde, mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi, ya da tutanağa geçirilmek üzere mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak, yasa yoluna başvuracak kişi yargı sınırları dışında bulunuyor ise mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi zabıt katibine beyanda bulunularak, taraf ceza evinde bulunuyor ise mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer ceza evi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek mahkememiz kararına İstinaf ilgili ceza dairesinde İSTİNAF YASA YOLUNA müracaat edilebileceği, bu şekilde süresi içeresinde istinaf yoluna müracaat edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği, CMK'nın 35/1. maddesi gereğince ilgililerin talepleri halinde karardan bir örnek alabilecekleri bildirilerek, Anayasa'nın 40/2; 5271 sayılı CMK nun 34/2, 231/2, 232/6 maddeleri uyarınca karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.