T.C. ANKARA 7. AİLE MAHKEMESİ

Yayınlanma: 05 Ekim 2023

Sayı: 2021/289 Esas

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından davalılar , CEYDA SALTIK, İSMAİL SAVAŞ TAVBATIR, ZEYNEL OZAN SALTIK aleyhine açılan mahkememizde görülmekte olan Evlenmenin İptali (Mutlak Butlan Sebebiyle) davası nedeniyle; Davalılar İsmail Savaş Tavbatır, Ceyda Tavbatır ve Zeynel Ozan Saltık'a tüm arama ve araştırmalara rağmen adresi tespit edilememiş olup, gerekçeli kararının ilanen tebliğine karar verilmiştir. Mahkememizin2021/289 Esas, 2023/452 Karar sayılı kararında;HÜKÜM:

1- Davanın kabulü ile,

Konya ili Sarayönü ilçesi Başhüyük mahallesi Cilt No:8 hane no:193 BSN:38 nüfusuna kayıtlı 23990291432 T.C kimlik numaralı 26/01/1980 Eskişehir doğumlu Erdoğan ve Zahide oğlu İsmail Savaş TAVBATIR ile Konya ili Sarayönü ilçesi Başhüyük mahallesi Cilt No:8 hane no:193 BSN:64 nüfusa kayıtlı Avni ve Hülya kızı 15/08/1984 doğumlu 13144088964 T.C. kimlik numaralı Cevda TAVBATIR' ın evliliklerinin 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 145/1 maddesi uyarınca mutlak butlan nedeniyle iptaline,

Kararın bir suretinin taraflara re'sen tebliğine,

Davanın mahiyeti gereği yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,

Davanın mahiyeti gereği harç alınmasına yer olmadığına,

Karar tebliğinden itibaren iki hafta içinde İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar tarafların yokluğunda açıkça okunup anlatıldı. 15/06/2023" şeklinde verilen kararın,

Tebligat Kanununun 31. Maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, Tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.