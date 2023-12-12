T.C. ANKARA 7. AİLE MAHKEMESİ

Yayınlanma: 12 Aralık 2023

Sayı: 2023/118 Esas

Davalı Lübnan uyruklu, Wadi Chahrour 16/09/1989 doğumlu Salah ve Antoinette Naser oğluESPER CHAMMAS(Y.K.N: 998*****590), Davacı HADEEL FALIH ALI AL-MASOODI (Y.K.N: 990*****016) tarafından aleyhinize açılan boşanma davasının yapılan yargılamasında; Yapılan tüm araştırmalar neticesinde adresi tespit edilemediğinden ön inceleme tensip zaptının ve duruşma gününün ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,HMK 139 ve 150 maddeleri gereğince ön inceleme duruşma günü olan 04/04/2024 günü saat 10:20'da sulh için gerekli hazırlığı yaparak duruşmaya gelmeniz, gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve iddia ile savunmanın genişletilebileceği yahut değiştirilebileceği hususu ihtar ve tebliğ olunur.

Tebligat Kanununun 31. Maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,

Tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.