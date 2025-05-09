T.C. ANKARA 7. ASLİYE TİC. MAHKEMESİ

Yayınlanma: 09.05.2025 - 00:01

T.C. ANKARA 7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS NO : 2023/85 Esas

DAVACI: ORHAN KURUMLU

DAVALILAR: 1- DOGA SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ .

2- MUHAMMET UZEL

Davacı tarafından 06/08/2021 tarihinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle aleyhinize açılan TAZMİNAT davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize ve MERNİS adresinize yapılan tebligatların iade dönmesi, hakkınızda yapılan adres araştırması için Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne yazılan yazı cevabında, davalının "Pir Sultan Abdal Mah. 833. Sokak No: 1 Merkez/Iğdır" adresine gidildiği, adres ve çevresinde şahsa ve şahsı tanıyan bilen kimseye rastlanılmayarak şahısla ilgili adres tespiti yapılamadığı anlaşılmakla, bedel artırım dilekçesinin davalı Muhammet Uzel'e ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili 21/04/2025 tarihli bedel artırım dilekçesi ile geçici bakıcı gideri tazminatını 7.155,00 TL'ye, sürekli iş göremezlik tazminatını davalı sigorta şirketinin sorumlu olduğu tutar 430.000,00 TL olmak üzere 2.580.258,62 TL'ye artırmıştır.

Söz konusu bedel artırım dilekçesi tarafınıza tebliğ olunur.