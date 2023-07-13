T.C. ANKARA 8. AİLE MAHKEMESİ

Yayınlanma: 13 Temmuz 2023

Sayı: 2020/802 Esas

Davacı, ALİ OSMAN AYPARS ile Davalı, NIYAZJAN MATYAKUBOVA arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle; Davalı NIYAZJAN MATYAKUBOVA tebligat yapılamadığından ve tüm araştırmalara rağmen herhangi bir adres tespit edilemediğinden, dava dilekçesinin Tebligat Kanunun 28. ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup,Davacı dava dilekçesinde şiddetli geçimsizlik sebebiyle evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma ve velayet talep etmiştir.

Dava dilekçesinin, tebliğden itibaren iki hafta içerisinde cevap vermeniz, süresi içerisinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ihtar olunur.

HMK 139 ve 150maddeleri gereğince belirtilen 22/09/2023 tarihinde saat10:15'desulh için gerekli hazırlığı yaparak duruşmaya gelmeniz, gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve iddia ile savunmanın genişletilebileceği yahut değiştirilebileceği ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,

Tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.