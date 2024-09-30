T.C. ANKARA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 30.09.2024 - 00:01

T.C. ANKARA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/332 Esas

DAVALILAR : SİBEL MEYDANAL. Hamdi ve Emineden olma 05/06/1977 doğumlu

Davacı Z Grup Proje Ticaret A.Ş. vekili tarafından davalılar Sibel MEYDANAL v.d. Aleyhine açılan el atmanın önlenmesi ve yıkım istemli davada;

Davaya konu Ankara İli, Çankaya İlçesi, Karakusunlar Mahallesi 29097 ada 1 parseldeki davalılara ait taşkın yapının yıkımı talep edilmiş olmakla;

Mahkememizce davalı Sibel Meydanal'ın dava dilekçesinde belirtilen adresine tebligat yapılamamış adres araştırmasında da şahsın adresine ulaşılamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verildiğinden ilan tarihinden 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve 7 güne müteakip 2 hafta içerisinde davaya cevap verebileceğiniz tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.