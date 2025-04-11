T.C. ANKARA 85. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 11.04.2025 - 00:01

T.C. ANKARA 85. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/168

KARAR NO: 2024/156

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28/11/2024 tarihli ilamı ile Hakaret suçundan 5237 sayılı TCK'nın125/1 maddesi gereğince 5271 sayılı CMK'nun 231 maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilen Halil ve Nuriye kızı, 01/12/1989 Sorgun doğumlu, DİLEK AÇKALMAZ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle istinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 28/03/2025