T.C. ANKARA 85. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 11.04.2025 - 00:01

T.C. ANKARA 85. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/690

KARAR NO: 2025/36

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/01/2025 tarihli ilamı ile Hakaret suçundan 5237 sayılı TCK'nın125/1 maddesi gereğince neticeden 1.860,00TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilen Yusuf ve Siti oğlu, 14/04/1969 Özalp doğumlu, ESAT DİKYAR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle istinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 28/03/2025