Yayınlanma: 04.02.2025 - 00:01

T.C. ANKARA 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No : 2020/270 Esas

Karar No : 2024/557

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/11/2024 tarihli kararı ile TCK’nın 245/1, 62, 52/2, 52/4, 53 maddeleri uyarınca 3 yıl 4 ay hapis ve 16.660,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilen Üzeyir ve Birgül oğlu, 09/09/1985 Gaziosmanpaşa doğumlu ÖZGÜR SARI tüm aramalara rağmen bulunamamış olup, adresi tespit edilip gerekçeli karar tebliğ edilemediğinden,

7201 sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, Tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile ya da mahkememiz yargı çevresi dışında bulunması halinde, ilgilinin o yer Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf etme hakkının bulunduğu, aksi takdirde verilen kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.