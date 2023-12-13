T.C. ANKARA 9. AİLE MAHKEMESİ

Yayınlanma: 13 Aralık 2023

Sayı: 2023/486 Esas

Davacı AHMED SABBAGH vekili tarafından aleyhinize açılan Çocukla Kişisel İlişki Kurulması davasında; davacı ile müşterek çocuk Hacer ile mahkemece belirlenecek gün ve saatlerde kişisel ilişki tesis edilmesi, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesi talep ve dava edilmiş olmakla, Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adreste tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.HMK'nın 122 ve 127.maddeleri uyarınca dava dilekçesine karşı tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde HMK'nın 129.maddesinde uygun şekilde yazılı olarak cevap verebileceğiniz, süresinde cevap vermediğiniz takdirde HMK'nın128. maddesi uyarınca ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, HMK'nın131. maddesi gereğince cevap dilekçesinin verilmesinden sonra cevap süresi dolmamış olsa bile ileri sürmediğiniz ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz tebliğ ve ihtar olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

İLGİLİ KİŞİ: FATIMA ASHRAM - 99103806770 (Suriye Uyruklu)

KADRI ve HASSNA oğlu/kızı, 28/07/1996 doğumlu,