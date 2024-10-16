Yayınlanma: 16.10.2024 - 00:01

T.C. ANKARA BATI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

2022/231 ESAS

Davacı, MEHMET ERKAYA ile Davalı, ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI, MALİYE HAZİNESİ SİNCAN MAL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Ankara ili, Sincan ilçesi, Çiçektepe Mahallesi, Karacaviran mevkiinde bulunan ve tapunun 117 ada 132 parselinde kayıtlı taşınmazın kuzeydoğusu, doğusu ve güneyi ve 130 nolu parselin kuzeybatısı, 129 nolu parselin doğusuyla çevrili ve bilirkişi İBRAHİM KARAÇAM'ın 06/05/2024 tarihli rapor ekinde bulunan krokide T1 ekili alan ve T2 ekili olmayan alan toplamından oluşan A harfi ile gösterilen taşınmazda; davacı Mehmet Erkaya tarafından 1970 yılından itibaren imar ihya edilerek fasılasız ve nizasız olarak malik sıfatıyla zilliyetliğinde bulunduğu, emek ve para sarfıyla imar ve ihya ederek tarım arazisi haline getirdiği ve mahkememizden taşınmazların davacı adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiş olup, yukarıda belirtilen taşınmazlarda hak iddiasında bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememize yazılı olarak itiraz etmeleri, itirazlarına delillerini eklemeleri ya da Hazineye ve Sincan Belediye Başkanlığı ve Ankara Büyükşehir belediye başkanlığına karşı açacakları itiraz davasını mahkememize bildirmeleri, aksi taktirde yargılamaya devamla davaya konu taşınmazın davacı adına tesciline karar verilebileceği TMK'nın 713/4 maddesi uyarınca 3. Kişilere İLANEN TEBLİĞ olunur.