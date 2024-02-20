T.C. ANKARA BATI 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 20.02.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2023/147 Esas

KARAR NO: 2024/59

Tehdit, Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/01/2024 tarihli ilamı ile 157/1, 106/1-1.cümle maddesi gereğince 6000 TL ADLİ PARA, 80 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Mehmet ve Meliha kızı, 01/08/1992 doğumlu, Yozgat, Yerköy, Karaşar mah/köy nüfusuna kayıtlı ESRA İNAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye geneli tirajı 50 bin üstü gazetelerin birinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.