T.C. ANKARA BATI 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

Yayınlanma: 30.04.2025 - 00:01

T.C. ANKARA BATI 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/658

KARAR NO: 2025/99

SANIK: DOĞANCAN ÜNAL, Nurettin ve Ayla oğlu, 21/03/2003 Kağıthane doğumlu, TC Kimlik No. 33478405756-

SANIK: EMRE DOĞDU, Mehmet ve Hafize oğlu, 10/07/1990 Edremit doğumlu, TC Kimlik No. 23692367312

SUÇ: Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık

SUÇ TARİHİ: 2021

KANUN MADDESİ: 5237 Sayılı TCK'nun 158/1.f.son, 53/1, 58

HÜKÜM: Yetkisizlik (Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi)

Sanıklar Doğancan Ünal ve Emre Doğdu hakkında verilen gerekçeli karar, sanıklar tüm aramalara rağmen bulunamadığından tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye geneli 50 bin tiraj üstü gazetelerin birinde,genel bir internet haber sitesinde ve Basın İlan Kurumu İlan Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 24/04/2025