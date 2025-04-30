T.C. ANKARA BATI 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI
T.C. ANKARA BATI 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2024/658
KARAR NO: 2025/99
SANIK: DOĞANCAN ÜNAL, Nurettin ve Ayla oğlu, 21/03/2003 Kağıthane doğumlu, TC Kimlik No. 33478405756-
SANIK: EMRE DOĞDU, Mehmet ve Hafize oğlu, 10/07/1990 Edremit doğumlu, TC Kimlik No. 23692367312
SUÇ: Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık
SUÇ TARİHİ: 2021
KANUN MADDESİ: 5237 Sayılı TCK'nun 158/1.f.son, 53/1, 58
HÜKÜM: Yetkisizlik (Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi)
Sanıklar Doğancan Ünal ve Emre Doğdu hakkında verilen gerekçeli karar, sanıklar tüm aramalara rağmen bulunamadığından tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye geneli 50 bin tiraj üstü gazetelerin birinde,genel bir internet haber sitesinde ve Basın İlan Kurumu İlan Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 24/04/2025