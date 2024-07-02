T.C. ANKARA BATI 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 02.07.2024 - 00:00

Sayı: 2022/1776 Esas

MİRAS BIRAKANIN MİRASÇILARIN TESPİTİ İÇİN İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan miras bırakan Asiye AKSOY' un mirasçıları hakkında bilgisi olanların 1 ay içinde Mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 27/06/2024 MİRAS BIRAKAN:

T.C. KİMLİK NO: 12976026182

ADI SOYADI: Asiye AKSOY

BABA ADI: Mustafa

ANA ADI: Şerife

DOĞUM TARİHİ: 1913

DOĞUM YERİ: Ayaş

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