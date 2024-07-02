T.C. ANKARA BATI 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2022/1776 Esas
MİRAS BIRAKANIN MİRASÇILARIN TESPİTİ İÇİN İLAN
Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan miras bırakan Asiye AKSOY' un mirasçıları hakkında bilgisi olanların 1 ay içinde Mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 27/06/2024 MİRAS BIRAKAN:
T.C. KİMLİK NO: 12976026182
ADI SOYADI: Asiye AKSOY
BABA ADI: Mustafa
ANA ADI: Şerife
DOĞUM TARİHİ: 1913
DOĞUM YERİ: Ayaş
#ilangovtr Basın No: ILN02053889