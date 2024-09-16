T.C. ANKARA BATI 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 16.09.2024 - 00:00

Sayı : 2023/1580 Esas

GAİPLİK İLANI

FATMANUR ÇIRAKOĞLU ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen RAMAZAN ÇIRAKOĞLU gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİP

TC KİMLİK NO : 34234274302

ADI SOYADI : RAMAZAN ÇIRAKOĞLU

BABA ADI : HİDAYET

ANA ADI : GÜLTAZE

DOĞUM TARİHİ : 01/10/1992

DOĞUM YERİ : SUNGURLU

İKAMETGAH ADRESİ :

#ilangovtr Basın No: ILN02089003