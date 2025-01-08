Yayınlanma: 08.01.2025 - 00:01

T.C. ANKARA BATI 4. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/1059 Esas

DAVALI : ŞAHİN BENEK-36457199486

Davacı MÜSADE BENEK tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında; adresinizde bulunamadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamadığından ön inceleme tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Ön İnceleme Tensip tutanağının, iş bu ilanın yayınlandığı tarihten 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 139/1.140/5 maddeleri uyarınca; "tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, Duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, Davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği" tarafınıza tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 03/12/2024

Duruşma gün ve saati : 15/04/2025 Saat 09.30