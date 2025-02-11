Yayınlanma: 11.02.2025 - 00:01

T.C. ANKARA BATI 4. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/379 Esas

Davacı: Zeynep CEYHAN Davalı: Yönüs CEYHANDavacı Zeynep CEYHAN tarafından aleyhinize açılan nafaka davasının yapılan yargılamasında;

Adresinizde bulunamadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesi ve tensip tutanağının, iş bu ilanın yayınlandığı tarihten 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dava dilekçesine karşılık cevap dilekçesi verebileceğiniz hususu ile tebligat yerine kaim olmak üzere; Durusma Günü: 22/05/2025 günü saat:09.45'de Ankara Batı 4. Aile Mahkemesi Duruşma Salonu'nda duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde Hukuk Muhakemeleri Kanununun 139/1.140/5 maddeleri uyarınca; "tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, Duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, Davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği" ön inceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere; Dava dilekçesi, ön inceleme tensip tutanağı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. ilanen tebliğ olunur. 21/01/2025

DAVALI: YÖNÜS CEYHAN-13084175526 - Akşemsettin Mah. Feyza.. Sk. No:6 İç Kapı No:12 Sincan/ ANKARA