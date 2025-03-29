Yayınlanma: 29.03.2025 - 00:01

T.C. ANKARA BATI 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/129 Esas

DAVACI: AHMET ÖZGEN,

VEKİLİ: Av. Mine Gülçin AKSEL

DAVALILAR: 1- AYAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2- MALİYE HAZİNESİ

3- ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Davacı, AHMET ÖZGEN ile Davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;

Ankara Ayaş Tekke Mh. Adadibi mevkiinde bulunan101 Ada 71 nolu parselin kuzey ve kuzeydoğusunda bulunan alan, (yolun doğusu ve batısı); Alibey Gediği mevkiinde bulunan1071 Ada 51 nolu parsel ile 107 Ada 50 parsel ve 107 Ada 49 parselin arasında bulunan alan, Doyran mevkiinde bulunan 109 Ada 5 Parselin ile 109 Ada 4 nolu parselin doğusunda bulunan alan,Tekkeli beli mevkiinde bulunan 101 Ada 469 parsel ile 101 Ada 468 parsel ve 101 Ada 470 parsellerin arasında bulunan alan,Yukarıçayağazı mevkiinde bulunan 101 Ada 471 nolu parselin güney ve güneydoğusunda bulunan alan, Çayağazı mevkiinde bulunan 113 Ada 14 nolu parselin güney batı ve kuzeyinde bulunan alan, Gülören Zortun mevkiinde bulunan 103 Ada 5 nolu parselin güney ve doğusunda bulunan taşınmazların zilyetlik yoluyla davacı Ahmet Özgen tarafından 1973 - 1974 yılından bugüne kadar nizasız ve fasılasız malik sıfatıyla zilyet olduğunun tespitine ve adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiş olup, yukarıda belirtilen taşınmazlarda hak iddiasında bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememize yazılı olarak itiraz etmeleri, itirazlarına delillerini eklemeleri ya da Ankara Büyükşehir Belediyesine, Ayaş Belediye Başkanlığı, Hazine'ye karşı açacakları itiraz davasını mahkememize bildirmeleri, aksi takdirde yargılamaya devamla davaya konu taşınmazın davacı adına tesciline karar verilebileceği TMK'nın 713/4 maddesi uyarınca 3. Kişilere İLANEN TEBLİĞ olunur.