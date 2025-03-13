T.C. ANKARA BATI 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. ANKARA BATI 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı: 2024/202 Esas
HABİBE ATALAY ile çekişmesiz mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaip olduğu iddia edilen MURAT ATALAY'ın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 03/03/2025 GAİP
T.C. KİMLİK NO: 35953216420
ADI SOYADI: MURAT ATALAY
BABA ADI: BAHRİ
ANA ADI: NURCİHAN
DOĞUM TARİHİ: 04/11/1988
DOĞUM YERİ: MAMAK
İKAMETGAH ADRESİ: ULUSLARARASI PRİŞTİNE HAVAALANI, İNŞAAT ALANI PRİŞTİNE 9773
#ilangovtr Basın No: ILN02187480