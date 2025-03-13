T.C. ANKARA BATI 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 13.03.2025 - 00:01

T.C. ANKARA BATI 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/202 Esas

HABİBE ATALAY ile çekişmesiz mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaip olduğu iddia edilen MURAT ATALAY'ın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 03/03/2025 GAİP

T.C. KİMLİK NO: 35953216420

ADI SOYADI: MURAT ATALAY

BABA ADI: BAHRİ

ANA ADI: NURCİHAN

DOĞUM TARİHİ: 04/11/1988

DOĞUM YERİ: MAMAK

İKAMETGAH ADRESİ: ULUSLARARASI PRİŞTİNE HAVAALANI, İNŞAAT ALANI PRİŞTİNE 9773