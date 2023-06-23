T.C. ANKARA BATI 8. AİLE MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 23 Haziran 2023

ESAS NO: 2022/791 Esas

DAVALI: İHSAN ALTUNTAŞ Ayvacık Ptt Ayvacık/Samsun/ SAMSUN

Davacı Şazile ALTUNTAŞ tarafından davalı İhsan ALTUNTAŞ aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize tensip zaptı, dava dilekçesi ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı, duruşma zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 26/09/2023 günü saat: 11:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız,

HMK 122,126,129 maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini ,posta giderini ve tanık dâhil tüm delillerinizi 2 haftalık süre içinde mahkememize sunmanız dava dilekçesi, tensip zaptı, duruşma zaptı ve duruşma gününün tebliği yerine geçerli olmak üzere ilan olunur.