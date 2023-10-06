T.C. ANKARA BATI 8. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 06 Ekim 2023

ESAS NO: 2022/575

KARAR NO: 2023/420

Davacı İlkay AKTAŞ tarafından Davalı Kanarak NEERAMİT aleyhine mahkememizde açılan Boşanma davasında verilen karar gereğince;

Davalı Kanarak Neeramit' in UYAP sistemindeki yurt içi adreslerine çıkarılan tebligatların iade döndüğü, yapılan adres araştırmalarının sonuçsuz kaldığı ve tüm aramalara rağmen bulunamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM:

Yukarıda Anlatılan Nedenlerle;

1- DAVANIN KABULÜ ile; Kars ili, Arpaçay ilçesi, Güvercin Köyü, Cilt no:19, Hane no:24, BSN:131’de nüfusa kayıtlı, Özer ve Züleyha oğlu, 09/06/1989 Altındağ doğumlu, 20351079838 T.C Kimlik nolu davacı İLKAY AKTAŞ ile AB2322333 Pasaport Nolu, Tayland Krallığı vatandaşı, KANARAK NEERAMİT' in TMK 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden iki hafta içerisinde Mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer Nöbetçi Aile Mahkemesine verilecek dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunup tutanağa geçirilmek üzere Ankara Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesi nezdinde istinaf yoluna başvurabileceği, aksi takdirde hükmün kesinleşeceği, davalı Kanarak Neeramit adına tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.