T.C. ANKARA BATI 8. AİLE MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 27.07.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/120 Esas

DAVALI: MEHMET ZEKİ GÜZEL - T.C Kimlik No: 29872232050

Davacı Saniye GÜZEL tarafından davalı Mehmet Zeki GÜZEL aleyhinize açılan boşanma davasının yapılan yargılamasında;

-Dilekçeler aşaması tamamlandığından Hukuk Muhakemeleri Kanununun 137/1. maddesi gereğince ön inceleme aşamasına geçilmesine, Ön incelemenin duruşmalı olarak yapılmasına, Ön inceleme duruşmasının taraflara bildirilmesine, çıkarılacak davetiyelerde; Hukuk Muhakemeleri Kanununun 139/1. maddesi uyarınca; "tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, Duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, Davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar erileceği" hususunun ihtarına,

Bu nedenle duruşma günü: 03/10/2024 günü saat: 10:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız,

HMK 122, 126, 129 maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş ön inceleme tensip tutanağının duruşma gününün tebliği yerine geçerli olmak üzere ilan olunur.