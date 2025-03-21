T.C. ANKARA BATI 9. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. ANKARA BATI 9. AİLE MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2023/4 Esas
DAVACI: RIDVAN ERDEM
DAVALI: ALLA POLISHCHUK
Davacı RIDVAN ERDEM ile davalı ALLA POLISHCHUK arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli) davası nedeniyle;
Davalı ALLA POLISHCHUK'a mahkememizce dava dilekçesi ve tensip zaptı davalıya davetiye çıkarılmış, tebliğ edilememiş olup, davalı ALLA POLISHCHUK'un adresinin meçhul olması nedeniyle boşanma kararı verilmesi talepli dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiş olup, boşanma, müşterek çocukların velayetinin babaya verilmesi talepli açılan davaya karşı iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra davalıya davetiye yerine ilanen tebliğine, davalının tebliğden itibaren iki hafta içerisinde cevap vermesi veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, aksi takdirde yargılamaya yokluğunda devam edilip karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.