T.C. ANKARA BATI 9. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 21.03.2025 - 00:01

T.C. ANKARA BATI 9. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/4 Esas

DAVACI: RIDVAN ERDEM

DAVALI: ALLA POLISHCHUK

Davacı RIDVAN ERDEM ile davalı ALLA POLISHCHUK arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli) davası nedeniyle;

Davalı ALLA POLISHCHUK'a mahkememizce dava dilekçesi ve tensip zaptı davalıya davetiye çıkarılmış, tebliğ edilememiş olup, davalı ALLA POLISHCHUK'un adresinin meçhul olması nedeniyle boşanma kararı verilmesi talepli dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiş olup, boşanma, müşterek çocukların velayetinin babaya verilmesi talepli açılan davaya karşı iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra davalıya davetiye yerine ilanen tebliğine, davalının tebliğden itibaren iki hafta içerisinde cevap vermesi veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, aksi takdirde yargılamaya yokluğunda devam edilip karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.