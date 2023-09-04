T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 04 Eylül 2023

Örnek No:54*

2022/6539 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/6539 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 3.535.025,00 1 Taşıt 06 J 0954 Plakalı, 2016 Model, MERCEDES-BENZ Marka, 906BB50 (SPRİNTER 516 PM450 AC) Tipli, kasa değeri : 585.025,00 TL hat değeri : 2.950.000,00 TL olup toplam 3.535.025,00 TL değerindedir. İhaleye katılacaklar ticari plakaların verilmesi ve satışına ilişkin 86/10553 sayılı Ticari Plakaların verilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar hakkında Bakanlar Kurulu Kararının Ticari Plaka verilecekler başlıklı 3. Maddesini peşinen kabul etmiş sayılırlar.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 26/09/2023 - 13:35

Bitiş Tarih ve Saati: 03/10/2023 - 13:35

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 24/10/2023 - 13:35

Bitiş Tarih ve Saati: 31/10/2023 - 13:35

(İİK m.114/4)