T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 09 Aralık 2023

Örnek No:55*

2023/4609 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/4609 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Ankara İl, Sincan İlçe, ATATÜRK Mahalle/Köy, 132 Ada, 51 Parsel, Zemin Kat 12 NoluBağımsız Bölüm sayılı taşınmaz

Adresi: Atatürk Mahallesi, Kutsal Sokak, Doğan Apartmanı, No:27/A Sincan / ANKARA

Yüzölçümü: 469,00 m2

Arsa Payı: 108/1407

İmar Durumu: Ticaret Alanı olarak ayrılan bölgede kalmakta olup, 5 kat olacak şekilde yapılaşmaya uygun olduğu bilgisi edinilmiştir.

Kıymeti: 2.500.000,00 TL - KDV Oranı - : %20 - Kaydındaki Şerhler: Haciz

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/01/2024 - 13:40

Bitiş Tarih ve Saati: 25/01/2024 - 13:40

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 15/02/2024 - 13:40

Bitiş Tarih ve Saati: 22/02/2024 - 13:40

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.