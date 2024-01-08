T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ
Örnek No: 54*
2019/2085 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/2085 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
5.200.000,00
1
Taşıt
06C6548 Plakalı , 2011 Model , Otobüs Marka , 21962456 Motor No'lu , NLR13C40ABA008102 Şasi No'lu otobüs SATIŞ RAKAMI ARAÇ KASA BEDELİ VE PLAKA HAT DEĞERİ DAHİL FİYATTIR. Satışa iştirak edecek Gerçek Kişiler için 4C'li SGK kaydı bulunmaması, Adli Sicil Kaydı Temiz, Meslek Odası Kaydı Bulunan, En az "B " sınıfı ehliyeti bulunan ve iptal olmamış, 66 yaşından gün almamış şartlarını taşıması - Tüzel Kişiler için Aktif Ankara Ticaret Sicil kayıtlı olması, şartlarının arandığı bu şartları taşınmayan gerçek ve tüzel kişilere bu araca ilişkin satışların ihale edilemeyeceği hususu ihtar olunur.
ŞAHISLAR İÇİN EKLER
1-Araç ruhsat fotokopisi (aslı ile birlikte)
2-Hisseli araçlarda Noterden alınmış artes belgesi
3-SGK kayıt belgesi (4C”li olmadığına ait belge) e-devletten
4-Adli Sicil Kaydı (Resmi Kuruma verilmek üzere) e-devletten
5-İlgili Meslek Odası kayıt belgesi aslı
6-En az *B” sınıfı sürücü belgesi aslı ile fotokopisi
7-Başvuru tarihi itibarı ile Ehliyet iptal sorgulama e-devletten
8-66 yaşından gün almamış olmak
9-Vekil işlemlerinde noter onaylı vekaletname
ŞİRKETLER İÇİN EKLER
1-Ankara Ticaret Odası Üye Belgesi (aslı)
2-Şirket Ticaret Sicil Gazetesi ve İmza Sirküleri fotokopisi (aslı ile birlikte)
3-Satın Alınacak Aracın Trafik Ruhsat fotokopisi (aslı ile birlikte)
4-Satıcı Dilekçesi ve Kimlik fotokopisi (aslı ile birlikte)
5-Vekil işlemlerinde noter onaylı vekaletname
Bilirkişice alınan ek rapora göre aracın, motor, şanzıman ve yan aksamlarının yerinde olduğu tesit edilmiştir.
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 15/02/2024 - 11:20
Bitiş Tarih ve Saati: 22/02/2024 - 11:20
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 14/03/2024 - 11:20
Bitiş Tarih ve Saati: 21/03/2024 - 11:20
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
5.400.000,00
1
Taşıt
06C2652 Plakalı , 2013 Model , Otobüs Marka , 22079126 Motor No'lu , NLRTMNA00DA012515 Şasi No'lu otobüs SATIŞ RAKAMI ARAÇ KASA BEDELİ VE PLAKA HAT DEĞERİ DAHİL FİYATTIR. Satışa iştirak edecek Gerçek Kişiler için 4C'li SGK kaydı bulunmaması, Adli Sicil Kaydı Temiz, Meslek Odası Kaydı Bulunan, En az "B " sınıfı ehliyeti bulunan ve iptal olmamış, 66 yaşından gün almamış şartlarını taşıması - Tüzel Kişiler için Aktif Ankara Ticaret Sicil kayıtlı olması, şartlarının arandığı bu şartları taşınmayan gerçek ve tüzel kişilere bu araca ilişkin satışların ihale edilemeyeceği hususu ihtar olunur.
ŞAHISLAR İÇİN EKLER
1-Araç ruhsat fotokopisi (aslı ile birlikte)
2-Hisseli araçlarda Noterden alınmış artes belgesi
3-SGK kayıt belgesi (4C”li olmadığına ait belge) e-devletten
4-Adli Sicil Kaydı (Resmi Kuruma verilmek üzere) e-devletten
5-İlgili Meslek Odası kayıt belgesi aslı
6-En az *B” sınıfı sürücü belgesi aslı ile fotokopisi
7-Başvuru tarihi itibarı ile Ehliyet iptal sorgulama e-devletten
8-66 yaşından gün almamış olmak
9-Vekil işlemlerinde noter onaylı vekaletname
ŞİRKETLER İÇİN EKLER
1-Ankara Ticaret Odası Üye Belgesi (aslı)
2-Şirket Ticaret Sicil Gazetesi ve İmza Sirküleri fotokopisi (aslı ile birlikte)
3-Satın Alınacak Aracın Trafik Ruhsat fotokopisi (aslı ile birlikte)
4-Satıcı Dilekçesi ve Kimlik fotokopisi (aslı ile birlikte)
5-Vekil işlemlerinde noter onaylı vekaletname
Bilirkişice alınan ek rapora göre aracın, motor, şanzıman ve yan aksamlarının yerinde olduğu tesit edilmiştir.
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 15/02/2024 - 11:31
Bitiş Tarih ve Saati: 22/02/2024 - 11:31
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 14/03/2024 - 11:31
Bitiş Tarih ve Saati: 21/03/2024 - 11:31
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
900.000,00
1
Taşıt
06C7166 Plakalı , 2015 Model , FORD Marka , FS23588 Motor No'lu , NM0XXXTTGXFS23588 Şasi No'lu , Araç hakkında UKOME' nin 11.07.2019 tarih ve 2019/55 sayılı iptal kararı bulunması dolayısıyla ticari değeri bulunmadığından yalnızca özellikleri belirtilen aracın fiziki haliyle satışa çıkarıldığı hususu ihtar olunur. SADECE KASA SATILIKTIR. TİCARİ DEĞERİ YOKTUR.
Bilirkişice alınan ek rapora göre aracın, motor, şanzıman ve yan aksamlarının yerinde olduğu tesit edilmiştir.
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 15/02/2024 - 12:00
Bitiş Tarih ve Saati: 22/02/2024 - 12:00
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 14/03/2024 - 12:00
Bitiş Tarih ve Saati: 21/03/2024 - 12:00
(İİK m.114/4)