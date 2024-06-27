T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 27.06.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2024/844 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/844 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Ankara İl, Sincan İlçe, YENİKENT MENDERES Mahalle/Köy, 107 Ada, 12 Parsel, A Blok 11. Kat 21 NoluBağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkartılmıştır. Taşınmaz konut olarak kullanılmaktadır. Bina girişine göre solda, kuzey, doğu ve güney cephelidir. Projesine göre mesken nitelikli taşınmazın yasal net kullanım alanı 148,90 m2 (brüt 170,45 m2) olarak tespit edilmiştir. Mahallinde, mesken şeklinde Salon, Antre, Mutfak, hol, 4 Oda, Giyinme odası, Banyo, Ebeveyn banyo ve 1 balkondan oluşmaktadır. Balkon cam balkonludur.

Adresi: Menderes Mahallesi, Hacı Bayram Caddesi, Çınar Sitesi, A Blok, No:10A/21 Sincan

Yüzölçümü: 3.829,00 m2

Arsa Payı: 76/3829

İmar Durumu: İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında kaldığı, konut alanlı olarak, Y Ençok:12 Katlı olarak yapılaşma koşulları belirlendiği tespit edilmiştir.

Kıymeti: 3.995.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Haciz ve tedbir şerhleri mevcuttur. Ankara Batı 6.Aile Mahkemesi'nin 06/05/2024 tarih ve 2021/859 sayı yazılarında 'ihtiyati tedbir kararının taşınmazın cebri icra yoluyla satışına engel olmadığı ' bildirilmiştir

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 07/08/2024 - 12:10

Bitiş Tarih ve Saati: 14/08/2024 - 12:10

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 30/08/2024 - 12:10

Bitiş Tarih ve Saati: 06/09/2024 - 12:10

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.