T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 27.06.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2018/6446 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2018/6446 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Ankara İl, Etimesgut İlçe, ERYAMAN Mahalle/Köy, 47549 Ada, 5 Parsel, B Blok 9. Kat 88 NoluBağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkartılmıştır. Bağımsız Bölüm Özellikleri; (88 Nolu bağımsız bölüm) Taşınmaz tapu kayıtlarında ofis nitelikli ve ana yapının 9.katında yer almaktadır. Taşınmaz kuzey ve batı olmak üzere 2 cephelidir. Taşınmaz projesinde net 63 m2 brüt 80 m2 alanlıdır. Taşınmaz fiilen net 66 m2 brüt 83 m2 alanlıdır. Proje harici 3 m2 alanlı hava bacası bölümünün banyo kullanım alanına dahil edildiği hususu tespit edilmiştir.

Adresi: Yeşilova (Tapuda Eryaman), Mahallesi 4012.SokakSakalar Tower Sitesi No:1B Daire No:88 Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü: 9.926,00 m2 Arsa Payı : 36/9926

İmar Durumu: İnşaat tarzı Kentsel Servis Alanı E:1,50, Yençok 17 kat olacak şekilde yapılaşmaya uygun olduğu bilgisi edinilmiştir. Yol yeşil alan vb. faktörlerden etkilenmemekte olup net imar parselidir.

Kıymeti: 2.350.000,00 TL KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kadında AT 85098 nolu parselasyon planı gereğince kentsel servis alanı olarak ayrılmıştır şerhi , haciz ve ipotek şerhleri mevcuttur

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 07/08/2024 - 12:30

Bitiş Tarih ve Saati: 14/08/2024 - 12:30

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 30/08/2024 - 12:30

Bitiş Tarih ve Saati: 06/09/2024 - 12:30

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Ankara İl, Etimesgut İlçe, ERYAMAN Mahalle/Köy, 47549 Ada, 5 Parsel, B Blok 11. Kat 108 NoluBağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkartılacaktır. Bağımsız Bölüm Özellikleri; (108 Nolu bağımsız bölüm).Taşınmaz tapu kayıtlarında ofis nitelikli ve ana yapının 11.katında yer almaktadır. Taşınmaz kuzey ve batı olmak üzere 2 cephelidir. Taşınmaz projesinde net 63 m2 brüt 80 m2 alanlıdır. Taşınmaz fiilen net 66 m2 brüt 83 m2 alanlıdır. Proje harici 3 m2 alanlı hava bacası bölümünün banyo kullanım alanına dahil edildiği hususu tespit edilmiştir.

Adresi: Yeşilova (Tapuda Eryaman), Mahallesi 4012.SokakSakalar Tower Sitesi No:1B Daire No:108 Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü: 9.926,00 m2 Arsa Payı : 36/9926

İmar Durumu: İnşaat tarzı Kentsel Servis Alanı E:1,50, Yençok 17 kat olacak şekilde yapılaşmaya uygun olduğu bilgisi edinilmiştir. Yol yeşil alan vb. faktörlerden etkilenmemekte olup net imar parselidir.

Kıymeti: 2.350.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kadında AT 85098 nolu parselasyon planı gereğince kentsel servis alanı olarak ayrılmıştır şerhi , haciz ve ipotek şerhleri mevcuttur

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 07/08/2024 - 13:30

Bitiş Tarih ve Saati: 14/08/2024 - 13:30

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 30/08/2024 - 13:30

Bitiş Tarih ve Saati: 06/09/2024 - 13:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.