T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2024/6141 TLMT.
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/6141 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ELVAN Mahalle/Köy, 46064 Ada, 13 Parsel, 9.KAT 35 NOLU BB Nolu Bağımsız B ...
Adresi : Ahi Mesut(Tapuda Elvan) Mahallesi Şehit İzzet Özkan Caddesi Kılıçaslan Plaza No:12 Daire:35 Etimesgut / ANKARA
Yüzölçümü : 5.153,00 m2
Arsa Payı : 95/5153
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Konut Alanı lejantlı, Blok nizam, Emsal: 1.55 , Yençok: 19 Kat yapılaşma şartlarına haiz olduğu bilgisi edinilmiştir. Yol yeşil alan vb. faktörlerden etkilenmemekte olup net imar parselidir.
Kıymeti : 7.300.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAPU KAYDINDAKİ GİBİ OLUP DOSYASINDA MEVCUTTUR
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/05/2025 - 10:05
Bitiş Tarih ve Saati : 29/05/2025 - 10:05
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2025 - 10:05
Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2025 - 10:05
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TANDOĞAN Mahalle/Köy, SAZPINARI Mevkii, 796 Ada, 17 Parsel, 4.KAT 16 NOLU BB ...
Adresi : Tandoğan Mahallesi Buhara Cadde Melis Apartmanı No:76 Daire:16 Sincan / ANKARA
Yüzölçümü : 1.034,00 m2
Arsa Payı : 55/1034
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANINA GÖRE YERLEŞİK KONUT ALANINDA AYRIK NİZAM 5 KAT,YOLDAN 5M,YAN BAHÇE 3.5M ÇEKME MESAFELİ OLACAK ŞEKİLDE YAPILAŞMAYA UYGUN OLDUĞU BİLGİSİ EDİNİLMİŞTİR.
Kıymeti : 3.600.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAPU KAYDINDAKİ GİBİ OLUP DOSYASINDA MEVCUTTUR.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/05/2025 - 11:15
Bitiş Tarih ve Saati : 29/05/2025 - 11:15
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2025 - 11:15
Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2025 - 11:15
(İİK m.114 ve m.126)
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