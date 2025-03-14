T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 14.03.2025 - 00:01

T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/6141 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/6141 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ELVAN Mahalle/Köy, 46064 Ada, 13 Parsel, 9.KAT 35 NOLU BB Nolu Bağımsız B ...

Adresi : Ahi Mesut(Tapuda Elvan) Mahallesi Şehit İzzet Özkan Caddesi Kılıçaslan Plaza No:12 Daire:35 Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 5.153,00 m2

Arsa Payı : 95/5153

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Konut Alanı lejantlı, Blok nizam, Emsal: 1.55 , Yençok: 19 Kat yapılaşma şartlarına haiz olduğu bilgisi edinilmiştir. Yol yeşil alan vb. faktörlerden etkilenmemekte olup net imar parselidir.

Kıymeti : 7.300.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAPU KAYDINDAKİ GİBİ OLUP DOSYASINDA MEVCUTTUR

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/05/2025 - 10:05

Bitiş Tarih ve Saati : 29/05/2025 - 10:05

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2025 - 10:05

Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2025 - 10:05

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TANDOĞAN Mahalle/Köy, SAZPINARI Mevkii, 796 Ada, 17 Parsel, 4.KAT 16 NOLU BB ...

Adresi : Tandoğan Mahallesi Buhara Cadde Melis Apartmanı No:76 Daire:16 Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 1.034,00 m2

Arsa Payı : 55/1034

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANINA GÖRE YERLEŞİK KONUT ALANINDA AYRIK NİZAM 5 KAT,YOLDAN 5M,YAN BAHÇE 3.5M ÇEKME MESAFELİ OLACAK ŞEKİLDE YAPILAŞMAYA UYGUN OLDUĞU BİLGİSİ EDİNİLMİŞTİR.

Kıymeti : 3.600.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAPU KAYDINDAKİ GİBİ OLUP DOSYASINDA MEVCUTTUR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/05/2025 - 11:15

Bitiş Tarih ve Saati : 29/05/2025 - 11:15

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2025 - 11:15

Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2025 - 11:15

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.