T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 14.03.2025 - 00:01

T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2022/3619 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/3619 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, YENİKENT ATATÜRK Mahalle/Köy, 354 Ada, 2 Parsel, 4.NORMAL KAT 9 NOLU BB Nolu ...

Adresi : Yenikent-Atatürk Mahallesi Mehmet Akif Caddesi Soylu Apartmanı No:5 Daire No:9 Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 500 m2

Arsa Payı : 74/500

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Belediye Mimari projesinde; imar durumunun göre,Konut alanında, Ayrık nizam, Taks:0,35, Kaks:1,75, Ön Bahçe mesafesi=5,0 m, Yan Bahçe Mesafesi 3,50 m,Kat adedi (Bodrum hariç)5 kat olduğu belirtilmiş

Kıymeti : 3.300.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAPU KAYDINDAKİ GİBİ OLUP DOSYASINDA MEVCUTTUR

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 10:15

Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 10:15

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/06/2025 - 10:15

Bitiş Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 10:15

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, YENİKENT/AKÇAÖREN Mahalle/Köy, HARMANLAR Mevkii, 159 Ada, 2 Parsel, Taşınmaz ...

Adresi : Yenikent-Akçaören Mahallesi Akçaören Küme Evleri No:145 Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 792,91 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 3.150.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAPU KAYDINDAKİ GİBİ OLUP DOSYASINDA MEVCUTTUR

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 11:15

Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 11:15

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/06/2025 - 11:15

Bitiş Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 11:15

(İİK m.114 ve m.126)

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