T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2022/3619 TLMT.
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/3619 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, YENİKENT ATATÜRK Mahalle/Köy, 354 Ada, 2 Parsel, 4.NORMAL KAT 9 NOLU BB Nolu ...
Adresi : Yenikent-Atatürk Mahallesi Mehmet Akif Caddesi Soylu Apartmanı No:5 Daire No:9 Sincan / ANKARA
Yüzölçümü : 500 m2
Arsa Payı : 74/500
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Belediye Mimari projesinde; imar durumunun göre,Konut alanında, Ayrık nizam, Taks:0,35, Kaks:1,75, Ön Bahçe mesafesi=5,0 m, Yan Bahçe Mesafesi 3,50 m,Kat adedi (Bodrum hariç)5 kat olduğu belirtilmiş
Kıymeti : 3.300.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAPU KAYDINDAKİ GİBİ OLUP DOSYASINDA MEVCUTTUR
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 10:15
Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 10:15
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/06/2025 - 10:15
Bitiş Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 10:15
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, YENİKENT/AKÇAÖREN Mahalle/Köy, HARMANLAR Mevkii, 159 Ada, 2 Parsel, Taşınmaz ...
Adresi : Yenikent-Akçaören Mahallesi Akçaören Küme Evleri No:145 Sincan / ANKARA
Yüzölçümü : 792,91 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 3.150.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAPU KAYDINDAKİ GİBİ OLUP DOSYASINDA MEVCUTTUR
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 11:15
Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 11:15
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/06/2025 - 11:15
Bitiş Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 11:15
(İİK m.114 ve m.126)
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