T.C. ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 05 Ağustos 2023

Örnek No:55*

2023/23 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/23 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Ankara İl, Sincan İlçe, FEVZİÇAKMAK Mahalle/Köy, 101 Ada, 148 Parsel, 101 ada 148 parsel nolu taşınmaz 915,83 m2 yüzölçümlü, "Bahçe" vasfındadır. Parsel üzerinde herhangi bir tarımsal faaliyet ve yapı olmayıp, killi-tınlı toprak yapısında, %3-6 eğimli, düzgün olmayan geometrik şekle sahiptir. Parselin su tutma kapasitesi ve toprak derinliği orta olup, yola cephesi bulunmayan kadastro parselidir. Parselin kuzeyi köy boşluğu, güneyi kuru dere, doğusu tescil harici alan, kuzeybatısında Pehlivan çiftliği, 90 m güneydoğusunda tarihi Bucuk cami, 300 m güneydoğusunda Bucuk yaylası mezarlığı bulunmaktadır. Fevzi Çakmak Mahallesine 400 m, Yenikent merkezine 7 km, Ayaş yolunun 4,5 km, Sincan merkezinin 13 km mesafede kalmaktadır. Taşınmaz 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planı dışında kalmakla birlikte konumu gereği elektrik ve su hizmetlerini alabilecek durumdadır. Parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Arazi kullanım kabiliyetine göre, taşınmaz 3.sınıf kuru tarım arazisidir., 915,83 m2 yüzölçümü, 101 Ada 148 Parsel Sincan / ANKARA adresli

Adresi: 101 Ada 148 Parsel Sincan / ANKARA

Yüzölçümü: 915,83 m2

İmar Durumu: imar planı bulunmamaktadır.

Kıymeti: 467.073,30 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 03/10/2023 - 10:45

Bitiş Tarih ve Saati: 10/10/2023 - 10:45

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 01/11/2023 - 10:45

Bitiş Tarih ve Saati: 08/11/2023 - 10:45

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Ankara İl, Sincan İlçe, FEVZİÇAKMAK Mahalle/Köy, 108 Ada, 2 Parsel, 108 ada 2 parsel nolu taşınmaz 9.642,21 m2 yüzölçümlü, "Tarla" vasfındadır. Parsel killi-tınlı toprak yapısında, % 1-2 eğimli, düzgün geometrik şekle sahiptir. Parsel su tutma kapasitesi ve toprak derinliği orta olup, yola cephesi bulunan kadastro parselidir. Parsel üzerinde herhangi bir ağaç ve yapı olmayıp, halihazırda tarla olarak kullanılmaktadır. Parsel kuzeyinde kadastro yoluna (Melih Gökçek Bulvarına ) cepheli, Yenikent Toki konutlarının 900 m batısında, Ayaş yolunun 2.2 km batısında, Yenikent merkezinin 4 km, Sincan merkezinin 10 km kuzeybatısında kalmaktadır. Taşınmaz 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planı dışında kalmaktadır. Parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Arazi kullanım kabiliyetine göre, taşınmaz 2.sınıf kuru tarım arazisidir.

Adresi: 108 Ada 2 Parsel Sincan / ANKARA

Yüzölçümü: 9.642,21 m2

İmar Durumu: imar planı bulunmamaktadır.

Kıymeti: 8.667.989,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 03/10/2023 - 11:05

Bitiş Tarih ve Saati: 10/10/2023 - 11:05

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 01/11/2023 - 11:05

Bitiş Tarih ve Saati: 08/11/2023 - 11:05

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Ankara İl, Sincan İlçe, FEVZİÇAKMAK Mahalle/Köy, 138 Ada, 118 Parsel, 138 ada 118 parsel nolu taşınmaz 4.771,91 m2 yüzölçümlü, "Tarla" vasfındadır. Parsel killi-tınlı toprak yapısında, eğimsiz, düzgün geometrik şekle sahiptir. Parsel su tutma kapasitesi ve toprak derinliği orta olup, yola cephesi bulunan kadastro parselidir. Parsel üzerinde herhangi bir ağaç ve yapı olmayıp, halihazırda tarla olarak kullanılmaktadır. Parsel . güney batısında kadastro yoluna cepheli, Osmanlı stadyumunun ve Ergenekon bulvarının 750 m kuzeybatısında kalmaktadır. Yenikent merkezinin 3 km kuzeybatısında, .Sincan merkezinin 10 km kuzeybatısında kalmaktadır. Taşınmaz 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planı dışında kalmaktadır. Parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Arazi kullanım kabiliyetine göre, taşınmaz 2.sınıf kuru tarım arazisidir.

Adresi: 138 Ada 118 Parsel Sincan / ANKARA

Yüzölçümü: 4.771,91 m2

İmar Durumu: imar planı bulunmamaktadır.

Kıymeti: 3.960.685,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 03/10/2023 - 11:15

Bitiş Tarih ve Saati: 10/10/2023 - 11:15

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 01/11/2023 - 11:15

Bitiş Tarih ve Saati: 08/11/2023 - 11:15

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Ankara İl, Sincan İlçe, FEVZİÇAKMAK Mahalle/Köy, 143 Ada, 142 Parsel, 143 ada 142 parsel nolu taşınmaz 5.633,43 m2 yüzölçümlü, "Tarla" vasfındadır. Parsel killi-tınlı toprak yapısında, eğimsiz, düzgün geometrik şekle sahiptir. Parsel su tutma kapasitesi ve toprak derinliği orta olup, yola cephesi bulunan kadastro parselidir. Parsel üzerinde herhangi bir ağaç ve yapı olmayıp, halihazırda tarla olarak kullanılmaktadır. Parselin kadastro yoluna cephesi olmayıp, Osmanlı stadının 1,30 km batısında, en yakın kadastro yolu 75 m doğusunda, Yenikent merkezinin 3,3 km, Ayaş yolunun 3 km batısında, Sincan merkezinin 9,5 km kuzeybatısında kalmaktadır. Taşınmaz 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planı dışında kalmaktadır. Parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Arazi kullanım kabiliyetine göre, taşınmaz 2.sınıf kuru tarım arazisidir.

Adresi: 143 Ada 142 Parsel Sincan / ANKARA

Yüzölçümü: 5.633,43 m2

İmar Durumu: imar planı bulunmamaktadır.

Kıymeti: 3.380.058,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 03/10/2023 - 11:30

Bitiş Tarih ve Saati: 10/10/2023 - 11:30

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 01/11/2023 - 11:30

Bitiş Tarih ve Saati: 08/11/2023 - 11:30

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Ankara İl, Sincan İlçe, FEVZİÇAKMAK Mahalle/Köy, 139 Ada, 78 Parsel, 139 ada 78 parsel nolu taşınmaz 13.822,64 m2 yüzölçümlü, "Tarla" vasfındadır. Parsel killi-tınlı toprak yapısında, eğimsiz, düzgün geometrik şekle sahiptir. Parsel su tutma kapasitesi ve toprak derinliği orta olup, yola cephesi bulunan kadastro parselidir. Parsel üzerinde herhangi bir ağaç ve yapı olmayıp, halihazırda tarla olarak kullanılmaktadır. Parselin kadastro yoluna cephesi olmayıp, Ergenekon Bulvarının 75 m kuzeyinde, Osmanlı Stadının 500 m. güneybatısında, Ayaş yolunun 2 km batısında, Sincan merkezinin 9,5. km. kuzeybatısında ve imarlı alanın 75 m. batısında kalmaktadır. Taşınmaz 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planı dışında kalmaktadır. Parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Arazi kullanım kabiliyetine göre, taşınmaz 2.sınıf kuru tarım arazisidir.

Adresi: 139 Ada 78 Parsel Sincan / ANKARA

Yüzölçümü: 13.822,64 m2

İmar Durumu: imar planı bulunmamaktadır.

Kıymeti: 10.366.980,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 03/10/2023 - 11:45

Bitiş Tarih ve Saati: 10/10/2023 - 11:45

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 01/11/2023 - 11:45

Bitiş Tarih ve Saati: 08/11/2023 - 11:45

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Ankara İl, Sincan İlçe, FEVZİÇAKMAK Mahalle/Köy, 106 Ada, 2 Parsel, 106 ada 2 parsel nolu taşınmaz 6.974,39 m2 yüzölçümlü, "Tarla" vasfındadır. Parsel killi-tınlı toprak yapısında, eğimsiz, düzgün geometrik şekle sahiptir. Parsel su tutma kapasitesi ve toprak derinliği orta olup, yola cephesi bulunan kadastro parselidir. Parsel üzerinde herhangi bir ağaç ve yapı olmayıp, halihazırda tarla olarak kullanılmaktadır. Parsel kadastro yoluna cepheli olup, Ayaş yolunun 1 km batısında, Yenikent BİM deposunun 600 m batısında , Melih Gökçek Bulvarının ve Toki Konutları 1 km kuzeyinde, Yenikent merkezinin 3,7 km kuzeybatısında Sincan merkezinin 10 km kuzeybatısında kalmaktadır. Parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Arazi kullanım kabiliyetine göre, taşınmaz 2.sınıf kuru tarım arazisidir.

Adresi: 106 Ada 2 Parsel Sincan / ANKARA

Yüzölçümü: 6.974,39 m2

İmar Durumu: imar planı bulunmamaktadır.

Kıymeti: 5.230.792,50 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 03/10/2023 - 12:00

Bitiş Tarih ve Saati: 10/10/2023 - 12:00

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 01/11/2023 - 12:00

Bitiş Tarih ve Saati: 08/11/2023 - 12:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.