T.C. ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 23.08.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2024/11 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Ankara İl, Sincan İlçe, YENİKENT-İMAR Mahalle/Köy, 1612 Ada, 1 Parsel, Sincan-Yenikent/Mustafa Kemal Mah. (Tapuda İmar Mah.) 343. Sokak ile 21. Caddenin köşesinde yer aldığı, Ankara-Ayaş yoluna yaklaşık 250 metre mesafede bulunmaktadır, İmar Durumu: Sincan Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 13.02.2024 tarihli yazısında; Sincan ilçesi Yenikent Mustafa Kemal Mahallesi 1612 ada 1 parsel sayılı taşınmaz, imar planında konut alanı olup Emsali 1.75 Yençok 15.50 metredir denilmiştir. Taşınmazın üzeri boş olup, düzgün arazi yapısına sahiptir. Taşınmaz üzeri boş olup düzgün arazi yapısına sahiptir. 5.882,00x1.75=10.293,50 m2 inşaat alanlı bina yapılabilecektir., 5.882 m2 yüzölçümü, Yenikent İmar Mah. 1612 Ada 1 Parsel Sincan / ANKARA adresli

Adresi: Yenikent İmar Mah. 1612 Ada 1 Parsel Sincan / ANKARA

Yüzölçümü: 5.882 m2

İmar Durumu: konut alanı.

Kıymeti: 61.761.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 24/09/2024 - 10:39

Bitiş Tarih ve Saati: 01/10/2024 - 10:39

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 25/10/2024 - 10:39

Bitiş Tarih ve Saati: 01/11/2024 - 10:39

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.