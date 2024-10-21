T.C. ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 21.10.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2023/95 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/95 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Ankara İl, Sincan İlçe, SİNCAN Mahalle/Köy, 4033 Ada, 3 Parsel, Satışa konu taşınmaz Ahi Evran Mahallesinde yer almakta olup, Ayaş-Ankara Yoluna yaklaşık 150 metre mesafede, Sincan İtfaiye Müdürlüğünün arka kısmında, taşınmazların yakın civarında yapılaşma olup, güneyinden Çubuk Çayı geçmektedir. İmar durumları; "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı" E-0.50 Yençok-3 kat yapılaşma koşullarına sahiptir. Planlı Alanlar Yönetmeliğine göre, "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı" çevre sağlığı yönünden tehlike oluşturmayan imalathanelerin, patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı madde içermeyen depoların, toptan ticaret pazarlama ve depolama alanlarının, konaklama tesislerinin, lokantaların, halı saha, tenis kortu gibi açık spor tesisleri ve düğün salonlarının yapılabileceği yerler konumundadır.,

Adresi: 4033 Ada 3 Parsel Sincan / ANKARA

Yüzölçümü: 2.700 m2

İmar Durumu: İnşaat tarzı Sincan İlçesi Ahi Evran Mah. 4033 ada 2 ve 3 parsel sayılı taşınmazlar, imar planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanıdır. Emsal 0.50 Yençok:3 kattır

Kıymeti: 21.600.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 21/11/2024 - 10:11

Bitiş Tarih ve Saati: 28/11/2024 - 10:11

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 19/12/2024 - 10:11

Bitiş Tarih ve Saati: 26/12/2024 - 10:11

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Ankara İl, Sincan İlçe, SİNCAN Mahalle/Köy, 4033 Ada, 2 Parsel, Satışa konu taşınmaz Ahi Evran Mahallesinde yer almakta olup, Ayaş-Ankara Yoluna yaklaşık 150 metre mesafede, Sincan İtfaiye Müdürlüğünün arka kısmında, taşınmazların yakın civarında yapılaşma olup, güneyinden Çubuk Çayı geçmektedir. İmar durumları; "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı" E-0.50 Yençok-3 kat yapılaşma koşullarına sahiptir. Planlı Alanlar Yönetmeliğine göre, "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı"; çevre sağlığı yönünden tehlike oluşturmayan imalathanelerin, patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı madde içermeyen depoların, toptan ticaret pazarlama ve depolama alanlarının, konaklama tesislerinin, lokantaların, halı saha, tenis kortu gibi açık spor tesisleri ve düğün salanlarının yapılabileceği yerler konumundadır.,

Adresi: Sincan Mahallesi 4033 Ada 2 Parsel Sincan / ANKARA

Yüzölçümü: 2.685 m2

İmar Durumu: İnşaat tarzı Sincan İlçesi Ahi Evran Mah. 4033 ada 2 ve 3 parsel sayılı taşınmazlar, imar planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanıdır. Emsal 0.50 Yençok:3 kattır

Kıymeti: 21.480.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 21/11/2024 - 10:21

Bitiş Tarih ve Saati: 28/11/2024 - 10:21

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 19/12/2024 - 10:21

Bitiş Tarih ve Saati: 26/12/2024 - 10:21

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Ankara İl, Sincan İlçe, SİNCAN Mahalle/Köy, 461 Ada, 1 Parsel, B Blok No:29 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu daire Ankara İli, Sincan İlçesi, Mareşal Çakmak Mahallesi 461 ada 1 parsel üzerinde bulunan AND Sitesi B Blok no.lu Apartmanın 10. Katında yer alan Mesken nitelikli 29 bağımsız bölüm no.lu taşınmaz 10. Katta yer almakta olup kapalı olduğu için içine girilememiş, yönetici Nurettin DALKILIÇ' tan bilgi alınmıştır. Dairede halen hissedar Mehmet BOZKURT'un oturduğu beyan edilmiştir. Daire; mimari projesine göre, Kuzey ve batı yönlerinde 2 cephelidir. Bina toplamda 13 katlı olup, 48 bağımsız bölüm içermektedir. Mimari proje onay ve görsel izlenime göre 31 ve üzeri yıllıktır. Binabodrum + zemin + 11 normal katlı olarak inşa edilmiştir. Projesine göre bodrum katta kapıcı dairesi, depo ve sığınak, zemin katta ve normal katlarda meskenler yer almaktadır. Site çevresi beton duvar üzerine panel ile çevrilidir. Site güvenliklidir. Site ana yolları parke taşı kaplamalı olup, site içerisinde basketbol sahası bulunmaktadır ve toprak kısımları ağaç dikilidir. Dış cephesi ısı yalıtım sıva üzeri boyalıdır. Ana giriş kapısıve merdiven korkulukları alüminyum doğramaları ve giriş kapısı camlıdır. Giriş holü, kat sahanlığı ve katlar arası merdiven zeminleri mermer kaplama olup, duvarları 1,2 metre yüksekliğe kadar mermer gerisi boyalıdır. Binada asansör bulunmaktadır. Asansör çevresi mermer kaplıdır. Isıtma sistemi doğal gaz kombilidir. Bağımsız Bölüm Özellikleri (B Blok 10. Kat 29 Nolu Mesken) Taşınmaz "mesken" nitelikli ve ana yapıda 1. katta yer almaktadır. Bina girişine göre sağ çapraz yankısımda yer alandır. Kuzey ve batı yönlerden 2 cephelidir (projesine göre). Mesken, onaylı mimari projesine göre 1. Katta 3 oda, mutfak, salon, banyo ve 2 adet balkon bölümlerinden oluşmakta olup, 3+1 olarak projelendirilmiştir. Dava konusu taşınmaz 117,74 m2 net, 147,80 m2brütkullanım alanlıdır. Keşif esnasında dava konusu Mahkeme ve Satış aşamalarında taşınmazın içine girilememiştir. dosyadaki mevcut delil durumuna göre kıymet takdiri yapılmıştır.,

Adresi: Sincan Mahallesi 461 Ada 1 Parsel 29 Nolu Bağımsız Bölüm. Sincan / ANKARA

Yüzölçümü: 117,74 m2

Arsa Payı: 1/114

İmar Durumu:-

Kıymeti: 2.600.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 21/11/2024 - 10:31

Bitiş Tarih ve Saati: 28/11/2024 - 10:31

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 19/12/2024 - 10:31

Bitiş Tarih ve Saati: 26/12/2024 - 10:31

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.