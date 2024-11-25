T.C. ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 25.11.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2024/44 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/44 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Ankara İli- Etimesgut İlçesi, Etimesgut Mahallesi (Adreste İstasyon Mahallesi), 8636 Ada 2 Parseldeki Tüzün Caddesi üzerinde yer almaktadır. Parsel "Arsa" vasıflı ana taşınmaz olup, toplam alanı 823,00 m2 dir. Davaya konu 8636 Ada 2 Parselde bulunan taşınmaz arsa vasıflı olup, 823,00 m2 m2 alanlıdır. Geometrik olarak dikdörtgene benzer bir şekle sahiptir. Kuzey yönünden Tüzün Sokağa yaklaşık 24,00 m, güney yönünden ise Alana Sokağa yaklaşık 24,00 m cephesi bulunmaktadır. Mahallinde yapılan incelemede, parselin üzerinde herhangi bir yapının bulunmadığı, bölgede herhangi bir alt yapı eksiğinin olmadığı, kuzey ve güney yönündenyola cephesinin olduğu, eğimli bir arazi yapısına sahip olduğu ve üzerinde zirai/ekonomik değeri bulunmayan ağaçların olduğu tespit edilmiştir.,

Adresi: Etimlesgut Mahallesi 8636 Ada 2 Parsel Sayılı TaşınmazEtimesgut / ANKARA

Yüzölçümü: 823 m2

İmar Durumu: -

Kıymeti: 15.000.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/02/2025 - 10:05

Bitiş Tarih ve Saati: 25/02/2025 - 10:05

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 13/03/2025 - 10:05

Bitiş Tarih ve Saati: 20/03/2025 - 10:05

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.