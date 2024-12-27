T.C. ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 27.12.2024 - 00:01

T.C. ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/42 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/42 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, BAYAT Mahalle/Köy, 101 Ada, 87 Parsel, 101 ada 87 parsel : Ankara ili, Ayaş ilçesi, Bayat Mah. 4.797,32 m2 yüzölçümlü "Tarla" nitelikli parsel, Bayat mahallesinin 3.5 km kuzeybatısında Uzunyatak mevkiinde, Ayaş Beypazarı yolunun 12.5 km kuzeyinde, Ayaş merkezin 22.3 km kuzeydoğusunda, Kızılay Milli İrade Meydanının 49.5km kuzeybatısında kalmaktadır. Herhangi bir kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. Parsel kumlu-tınlı-taşlı toprak yapısında, topografik olarak %5-6 eğimli, düzgün olmayan üçgen bir forma sahiptir. Su tutma kapasitesi ve toprak derinliği orta, tuzluluk, alkalilik, drenaj problemi olmayıp, orta düzey erozyon sorunu vardır. Keşif tarihi itibariyle kuru toprak rejimine sahip arazi ham toprak görünümünde olup, üzerinde kendiliğinden yetişmiş ve ekonomik değeri olmayan münferit ağaçlar bulunmaktadır. Parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Arazi kullanım kabiliyetine göre, 3-4.Sınıf tarım arazisidir.

Adresi : Bayat Mah. 101 Ada 87 Parsel Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 4.797,32 m2

İmar Durumu :-

Kıymeti : 623.651,60 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2025 - 10:08

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2025 - 10:08

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2025 - 10:08

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2025 - 10:08

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, BAYAT Mahalle/Köy, 102 Ada, 55 Parsel, 102 ada 55 parsel : Ankara ili, Ayaş ilçesi, Bayat Mah. 7.681,06 m2 yüzölçümlü "Tarla" nitelikli parsel, Bayat mahallesinin 2 km kuzeydoğusunda Kuyulugöz mevkiinde, Ayaş Beypazarı yolunun 12 km kuzeyinde, Ayaş merkezin 22.8 km kuzeydoğusunda, Kızılay Milli İrade Meydanının 46.5km kuzeybatısında kalmaktadır. Herhangi bir kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. Güney sınırı kuru dereye cephelidir. Parsel kumlu-tınlı-taşlı toprak yapısında, topografik olarak %5-6 eğimli, düzgün olmayan dikdörtgen bir forma sahiptir. Su tutma kapasitesi ve toprak derinliği orta, tuzluluk, alkalilik, drenaj problemi olmayıp, orta düzey erozyon sorunu vardır. Keşif tarihi itibariyle kuru toprak rejimine sahip arazi ham toprak görünümünde olup, üzerinde kendiliğinden yetişmiş ve ekonomik değeri olmayan münferit ağaçlar bulunmaktadır.Parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Arazi kullanım kabiliyetine göre, 3-4.Sınıf tarım arazisidir.

Adresi : Bayat Mah. 102 Ada 55 Parsel Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 7.681,06 m2

İmar Durumu :-

Kıymeti : 998.537,80 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2025 - 10:18

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2025 - 10:18

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2025 - 10:18

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2025 - 10:18

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, BAYAT Mahalle/Köy, 105 Ada, 1 Parsel, 105 ada 1 parsel : Ankara ili, Ayaş ilçesi, Bayat Mah. 5.335,08 m2 yüzölçümlü "Tarla" nitelikli parsel, Bayat mahallesinin 2.5 km kuzeydoğusunda Akyazı mevkiinde, Ayaş Beypazarı yolunun 12.5 km kuzeyinde, Ayaş merkezin 23.3 km kuzeydoğusunda, Kızılay Milli İrade Meydanının 46km kuzeybatısında kalmaktadır. Herhangi bir kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. Herhangi bir kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır.Parsel kumlu-tınlı-taşlı toprak yapısında, topografik olarak %2-4 eğimli, düzgün olmayan üçgen bir forma sahiptir. Su tutma kapasitesi ve toprak derinliği orta, tuzluluk, alkalilik, drenaj problemi olmayıp, hafif erozyon sorunu vardır.Keşif tarihi itibariyle kuru toprak rejimine sahip arazi kısmen sürülmüş olup, üzerinde kendiliğinden yetişmiş ve ekonomik değeri olmayan münferit ağaçlar bulunmaktadır. Parsel tüm özellikleri ile değerlendi ildiğinde, Arazi kullanım kabiliyetine göre, 3.Sınıf tarım arazisidir.

Adresi : Bayat Mah. 105 Ada 1 Parsel Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 5.335,08 m2

İmar Durumu :-

Kıymeti : 800.262,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2025 - 10:28

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2025 - 10:28

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2025 - 10:28

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2025 - 10:28

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, BAYAT Mahalle/Köy, 105 Ada, 76 Parsel, 105 ada 76 parsel : Ankara ili, Ayaş ilçesi, Bayat Mah. 2.318,47 m2 yüzölçümlü "Tarla" nitelikli parsel. Bayat mahallesinin 2.5 km kuzeydoğusunda Akyazı mevkiinde, Ayaş Beypazarı yolunun 12.5 km kuzeyinde, Ayaş merkezin 23.3 km kuzeydoğusunda, Kızılay Milli İrade Meydanının 46 km kuzeybatısında kalmaktadır. Herhangi bir kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. Parsel kumlu-tınlı-taşlı toprak yapısında, topografik olarak %1-2 eğimli, düzgün olmayan dikdörtgen bir forma sahiptir. Su tutma kapasitesi ve toprak derinliği orta, tuzluluk, alkalilik, drenaj ve erozyon problemi bulunmamaktadır. Keşif tarihi itibariyle kuru toprak rejimine sahip arazi, kısmen anızlı olup, üzerinde ağaçlar ve yapı bulunmamaktadır. Parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Arazi kullanım kabiliyetine göre, 3. sınıf tarım arazisidir.

Adresi : Bayat Mah. 105 Ada 76 Parsel Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 2.318,47 m2

İmar Durumu :-

Kıymeti : 347.770,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2025 - 10:38

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2025 - 10:38

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2025 - 10:38

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2025 - 10:38

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, BAYAT Mahalle/Köy, 105 Ada, 84 Parsel, 105 ada 84 parsel : Ankara ili, Ayaş ilçesi, Bayat Mah. 4.010,09 m2 yüzölçümlü "Tarla" nitelikli parsel,Bayat mahallesinin 2.7 km kuzeydoğusunda Akyazı mevkiinde, Ayaş Beypazarı yolunun 12.7 km kuzeyinde, Ayaş merkezin 23.5 km kuzeydoğusunda, Kızılay Milli İrade Meydanının 45.5km kuzeybatısında kalmaktadır. Herhangi bir kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. Parsel kumlu-tınlı-taşlı toprak yapısında, topografik olarak %2-3 eğimli, düzgün olmayan dikdörtgen bir forma sahiptir. Su tutma kapasitesi ve toprak derinliği orta, tuzluluk, alkalilik, drenaj ve erozyon problemi bulunmamaktadır Keşif tarihi itibariyle kuru toprak rejimine sahip arazi, sürülmüş olup, üzerinde ağaçlar ve yapı bulunmamaktadır. Parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Arazi kullanım kabiliyetine göre, 3.Sınıf tarım arazisidir.

Adresi : Bayat Mah. 105 Ada 84 Parsel Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 4.010,09 m2

İmar Durumu :-

Kıymeti : 601.513,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2025 - 10:48

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2025 - 10:48

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2025 - 10:48

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2025 - 10:48

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, BAYAT Mahalle/Köy, 131 Ada, 117 Parsel, 131 ada 117 parsel :Ankara ili, Ayaş ilçesi, Bayat Mah. 14.045,71 m2 yüzölçümlü "Tarla" nitelikli parsel, Bayat mahallesinin 1.3 km güneyinde Opruk mevkünde, Ayaş Beypazarı yolunun 8.5 km kuzeyinde, Ayaş merkezin 19.5 km kuzeydoğusunda, Kızılay Milli İrade Meydanının 45 km kuzeybatısında kalmaktadır. Parselin kuzeybatı sınırı Kadastro yoluna (Ayaş yolu) cephelidir. Parsel kumlu-tinli toprak yapısında, topografik olarak kullanılan kısmı %2-6, kullanılmayan yamaç ve taşlı kısmı %8-16 eğimli olup, dikdörtgen bir forma sahiptir. Su tutma kapasitesi ve toprak derinliği orta, tuzluluk, alkalilik, drenaj problemi olmayıp, hafif erozyon sorunu vardır. Keşif tarihi itibariyle kuru toprak rejimine sahip arazi, ekili olup, üzerinde ağaçlar ve yapı bulunmamaktadır. Parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Arazi kullanım kabiliyetine göre. 2.Sınıf tarım arazisidir.

Adresi : Bayat Mah. 131 Ada 117Parsel Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 14.045,71 m2

İmar Durumu :-

Kıymeti : 6.320.569,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2025 - 10:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2025 - 10:58

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2025 - 10:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2025 - 10:58

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Ankara İl, Ayaş İlçe, BAYAT Mahalle/Köy, 131 Ada, 28 Parsel, 131 ada 28 parsel :Ankara ili, Ayaş ilçesi, Bayat Mah. 1.678,71 m2 yüzölçümlü "Tarla" nitelikli parsel, Bayat mahallesinin 1 km güneydoğusunda Öteyaka mevkinde, Ayaş Beypazarı yolunun 9 km kuzeyinde, Ayaş merkezin 20.3 km kuzeydoğusunda, Kızılay Milli İrade Meydanının 45 km kuzeybatısında kalmaktadır. Parselin kuzey sınırı Kadastro yoluna cephelidir. Parsel kumlu-tınlı toprak yapısında, topografik olarak %2-6 eğimli, düzgün olmayan üçgen bir forma sahiptir. Su tutma kapasitesi ve toprak derinliği orta, tuzluluk, alkalilik, drenaj ve erozyon problemi bulunmamaktadır. Keşif tarihi itibariyle kuru toprak rejimine sahip arazi ekili olup, üzerinde kendiliğinden yetişmiş ve ekonomik değeri olmayan münferit ağaçlar bulunmaktadır. Parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Arazi kullanım kabiliyetine göre, 2.Sınıf tarım arazisidir.

Adresi : Bayat Mah. 131 Ada 28Parsel Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 1.678,71 m2

İmar Durumu :-

Kıymeti : 637.909,80 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2025 - 11:08

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2025 - 11:08

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2025 - 11:08

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2025 - 11:08

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, BAYAT Mahalle/Köy, 129 Ada, 236 Parsel, 129 ada 236 parsel Ankara ili, Ayaş ilçesi, Bayat Mah. 1.168,13 m2 yüzölçümlü "Tarla" nitelikli parsel, Bayat mahallesinin 1.3 km güneydoğusunda Öteyaka mevkinde, Ayaş Beypazarı yolunun 9.5 km kuzeyinde, Ayaş merkezin 20.5 km kuzeydoğusunda, Kızılay Milli İrade Meydanının 44.5 km kuzeybatısında kalmaktadır. Herhangi bir kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. Parsel kumlu-tınlı-taşlı toprak yapısında, topografik olarak %6-8 eğimli, düzgün olmayan üçgen bir forma sahiptir. Su tutma kapasitesi ve toprak derinliği orta, tuzluluk, alkalilik, drenaj problemi olmayıp, orta düzey erozyon sorunu vardır.Keşif tarihi itibariyle kuru toprak rejimine sahip arazi ham toprak görünümünde olup, üzerinde kendiliğinden yetişmiş ve ekonomik değeri olmayan münferit ağaçlar bulunmaktadır. Parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Arazi kullanım kabiliyetine göre, 4.Sınıf tarım arazisidir.

Adresi : Bayat Mah. 129 Ada 236 Parsel Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 1.168,13 m2

İmar Durumu : -

Kıymeti : 151.856,90 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2025 - 11:18

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2025 - 11:18

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2025 - 11:18

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2025 - 11:18

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, BAYAT Mahalle/Köy, 116 Ada, 156 Parsel, 116 ada 156 parsel : Ankara ili, Ayaş ilçesi, Bayat Mah. 16.066,92 m2 yüzölçümlü "Tarla" nitelikli parsel, Bayat mahallesinin 1.9 km doğusunda Armutlukol mevkinde, Ayaş Beypazarı yolunun 10.5 km kuzeydoğusunda, Ayaş merkezin 22 km kuzeydoğusunda, Kızılay Milli İrade Meydanının 44.7 km kuzeybatısında kalmaktadır. Herhangi bir kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. Parsel kumlu-tınlı toprak yapısında, topografik olarak %3-5 eğimli, düzgün olmayan çokgen bir forma sahiptir. Su tutma kapasitesi ve toprak derinliği orta, tuzluluk, alkalilik, drenaj ve erozyon problemi bulunmamaktadır. Keşif tarihi itibariyle kuru toprak rejimine sahip arazi sürülmüş olup, üzerinde kendiliğinden yetişmiş ve ekonomik değeri olmayan münferit ağaçlar bulunmaktadır. Parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Arazi kullanım kabiliyetine göre 3.Sınıf tarım arazisidir.

Adresi : Bayat Mah. 116 Ada 156 Parsel Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 16.066,92 m2

İmar Durumu :-

Kıymeti : 2.892.045,60 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2025 - 11:28

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2025 - 11:28

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2025 - 11:28

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2025 - 11:28

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.