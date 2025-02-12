T.C. ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 12.02.2025 - 00:01

T.C. ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMELERİ'NDEN SATIŞ MEMURLUĞU

2024/50 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/50 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Ankara İl, Ayaş İlçe, OLTAN/YENİMAHALLE Mahalle/Köy, 105 Ada, 16 Parsel,Ankara ili, Ayaş ilçesi, Oltan-Yenimahalle Mahallesi 74.743.76 m2 yüz ölçümlü Tarla nitelikli parsel, Gurumuş mevkiinde olup, parselin kuzeydoğu sınırı çıkmaz yol, güneyi sınırı Aşağı Yayla yoluna cephelidir. Polatlı 1 caddesinin 90 m güneyindedir. Oltan merkezinin 1.5 km doğusunda, Ayaş merkezinin 10 km güney batısında, Kızılay Milli İrade Meydanının 53 km batısında kalmaktadır. Parsel killi toprak yapısında, topografik olarak % 2-6 eğimli, geometrik olarak üçgen bir forma sahiptir. Su tutma kapasitesi ve toprak derinliği orta, tuzluluk, alkalilik, drenaj ve erozyon problemi olmayıp, yörede yetişen tüm bitkilerin yetiştirilmesine uygun olup çevresi kadastro parselleri ile çevrilidir. Keşif tarihi itibariyle kısmen kuru, kısmen sulu toprak rejimine sahip parselde sebze ve buğday tarımı yapılmakta, bir kısım alan ise anızlı durumdadır. Parsel üzerinde herhangi bir yapı veya ağaç bulunmamaktadır. Parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Arazi kullanım kabiliyetine göre, 2.Sınıf tarım arazisidir.

Adresi : Oltan,Yenimahalle 105/16 Ayaş Ayaş / ANKARA

Yüz ölçümü: 74.743,76 m2

İmar Durumu:Yok

Kıymeti: 74.743.760,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 02/04/2025 - 10:05

Bitiş Tarih ve Saati: 09/04/2025 - 10:05

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 30/04/2025 - 10:05

Bitiş Tarih ve Saati: 07/05/2025 - 10:05

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Ankara İl, Ayaş İlçe, OLTAN/ŞEHİTLER Mahalle/Köy, 135 Ada, 4 Parsel, Ankara ili, Ayaş ilçesi, Oltan-Şehitler Mahallesi 16.839.94 m2 yüz ölçümlü Tarla nitelikli parsel herhangi bir kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. Polatlı 2 caddesinin 1.4 km güneyinde olup,Oltan merkezinin 1.4 km güneyinde, Ayaş merkezinin 12 km güney batısında, Kızılay Milli İrade Meydanının 54. km batısında kalmaktadır. Parsel killi toprak yapısında, topografik olarak % 3-8 eğimli, geometrik olarak dikdörtgen bir forma sahiptir. Su tutma kapasitesi ve toprak derinliği orta, tuzluluk, alkalilik, drenaj ve erozyon problemi olmayıp, yörede yetişen tüm bitkilerin yetiştirilmesine uygun olup çevresi kadastro parselleri ile çevrilidir. Keşif tarihi itibariyle kuru toprak rejimine sahip arazi sürülmüş olup, üzerinde herhangi bir yapı veya ağaç bulunmamaktadır.. Parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Arazi kullanım kabiliyetine göre. 2.Sınıf tarım arazisidir.

Adresi: Oltan Şehitler Mah. 135 Ada 4 Parsel Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü: 16.839,94 m2

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 13.471.952,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 02/04/2025 - 10:29

Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2025 - 10:29

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 30/04/2025 - 10:29

Bitiş Tarih ve Saati: 07/05/2025 - 10:29

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Ankara İl, Ayaş İlçe, OLTAN/YENİMAHALLE Mahalle/Köy, 108 Ada, 12 Parsel, Ankara ili, Ayaş ilçesi, Oltan-Yenimahalle Mahallesi 18.704.94 m2 yüz ölçümlü Tarla nitelikli parsel Acıpınar mevkinde olup, güney sınırı Polatlı 1caddesine - cephelidir. Polatlı 1caddesinin kuzeyinde olup .Oltan merkezinin 500 m doğusunda, Ayaş merkezinin 11 km güney batısında, Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde olup, bir kısmı konut alanı, bir kısmı yol alanı konumludur. Parselasyon planı (18.madde uygulaması) yapılmamıştır. Parsel hali hazırda tarla olarak kullanılmakta olup, killi toprak yapısında, topografik olarak % 2-3 eğimli, geometrik olarak çokgen bir forma sahiptir. Su tutma kapasitesi ve toprak derinliği orta, tuzluluk, alkalilik, drenaj ve erozyon problemi olmayıp, yörede yetişen tüm bitkilerin yetiştirilmesine uygun olup çevresi kadastro parselleri ile çevrilidir Keşif tarihi itibariyle kısmen kuru, kısmen sulu toprak rejimine sahip parselde sebze ve buğday tarımı yapılmakta, bir kısım alan ise anızlı durumdadır. Parsel üzerinde herhangi bir yapı veya ağaç bulunmamaktadır.

Adresi: Oltan Yenimahalle Mah. 108 Ada 12 Parsel Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü: 18.704,94 m2

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 24.316.422,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 02/04/2025 - 10:59

Bitiş Tarih ve Saati: 09/04/2025 - 10:59

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 30/04/2025 - 10:59

Bitiş Tarih ve Saati: 07/05/2025 - 10:59

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Ankara İl, Ayaş İlçe, OLTAN/KARAHASAN Mahalle/Köy, 103 Ada, 14 Parsel, Ankara ili, Ayaş ilçesi, Oltan-Karahasan Mahallesi 29.984.69 m2 yüz ölçümlü Tarla nitelikli parsel Burçalık mevkiinde olup, Gülami caddesinin 200 m batısında Polatlı 2 caddesinin 1.1 km kuzeyinde olup, Oltan merkezinin 1.5 km kuzeybatısında, Ayaş merkezinin 12 km güney batısında, Kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır Parsel killi toprak yapısında, topografik olarak % 3-5 eğimli, geometrik olarak dikdörtgen bir forma sahiptir. Su tutma kapasitesi ve toprak derinliği orta, tuzluluk, alkalilik, drenaj ve erozyon problemi olmayıp, yörede yetişen tüm bitkilerin yetiştirilmesine uygun olup çevresi kadastro parselleri ile çevrili Keşif tarihi itibariyle kuru toprak rejimine sahip arazi ekili olup, üzerinde herhangi bir yapı veya ağaç bulunmamaktadır. Parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Arazi kullanım kabiliyetine göre, 2.Sınıf tarım arazisidir.

Adresi: Oltan Karahasan Mah. 103 Ada 14 Parsel Ayaş / ANKARA

Yüz ölçümü: 29.984,69 m2

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 26.986.221,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 02/04/2025 - 11:20

Bitiş Tarih ve Saati: 09/04/2025 - 11:20

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 30/04/2025 - 11:20

Bitiş Tarih ve Saati: 07/05/2025 - 11:20

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Ankara İl, Ayaş İlçe, OLTAN/KARAHASAN Mahalle/Köy, 101 Ada, 66 Parsel, Ankara ili, Ayaş ilçesi, Oltan-Karahasan Mahallesi 23.900.85 m2 yüz ölçümlü Tarla nitelikli parsel Aşağı ağıl mevkiinde olup, güneybatı sınırı Yeniağıl yoluna cephelidir. Polatlı 2 caddesinin 1.3 m kuzeyinde olup .Oltan merkezinin 2 km kuzeybatısında, Ayaş merkezinin 13 km güney batısında, Kızılay Milli İrade Meydanının 56.5 km batısında kalmaktadır. Parsel killi toprak yapısında, topografik olarak % 3-5 eğimli, geometrik olarak çokgen bir forma sahiptir. Su tutma kapasitesi ve toprak derinliği orta, tuzluluk, alkalilik, drenaj ve erozyon problemi olmayıp, yörede yetişen tüm bitkilerin yetiştirilmesine uygun olup çevresi kadastro parselleri ile çevrilidir. Keşif tarihi itibariyle kuru toprak rejimine sahip arazi ekili olup, üzerinde herhangi bir yapı veya ağaç bulunmamaktadır. Parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Arazi kullanım kabiliyetine göre, 2.Sınıf tarım arazisidir.

Adresi: Oltan Karahasan Mah. 101 Ada 66 Parsel Ayaş / ANKARA

Yüz ölçümü: 23.900,85 m2

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 22.705.807,50 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 02/04/2025 - 11:50

Bitiş Tarih ve Saati: 09/04/2025 - 11:50

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 30/04/2025 - 11:50

Bitiş Tarih ve Saati: 07/05/2025 - 11:50

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, OLTAN/KARAHASAN Mahalle/Köy, 162 Ada, 53 Parsel, Ankara ili, Ayaş ilçesi, Oltan-Karahasan Mahallesi 85.811.42 m2 yüz ölçümlü Tarla nitelikli parsel, Boyralı mevkiinde olup güneydoğu sınırı Kafirören yoluna cephelidir. Polatlı 2 caddesinin 130 km güneyinde olup .Oltan merkezinin 1.3 km güneybatısında, Ayaş merkezinin 13 km güney batısında, Parsel killi toprak yapısında, topografik olarak % 3-8 eğimli, geometrik olarak çokgen bir forma sahiptir. Su tutma kapasitesi ve toprak derinliği orta, tuzluluk, alkalilik, drenaj ve erozyon problemi olmayıp, yörede yetişen tüm bitkilerin yetiştirilmesine uygun olup çevresi kadastro parselleri ile çevrilidir. Keşif tarihi itibariyle kuru toprak rejimine sahip arazi kısmen ekili kısmen anızlı olup, üzerinde herhangi bir yapı veya ağaç bulunmamaktadır. Parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Arazi kullanım kabiliyetine göre, 2.Sınıf tarım arazisidir.

Adresi: Oltan Karahasan Mah. 162 Ada 53 Parsel Ayaş / ANKARA

Yüz ölçümü: 85.811,42 m2

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 85.811.420,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 02/04/2025 - 12:25

Bitiş Tarih ve Saati: 09/04/2025 - 12:25

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 30/04/2025 - 12:25

Bitiş Tarih ve Saati: 07/05/2025 - 12:25

(İİK m.114 ve m.126)

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