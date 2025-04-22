T.C. ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 22.04.2025 - 00:01

T.C. ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA

İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2025/12 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/12 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Ankara İl, Ayaş İlçe, OLTAN/YENİMAHALLE Mahalle/Köy, 121 Ada, 79 Parsel, Taşınmaz tapu kayıtlarında Tarla vasıflı olup, 1.051,89 m2 yüz ölçüme sahiptir. Geometrik olarak dikdörtgen şekile, topoğrafik olarak ta düz bir arazi yapısına sahiptir. Batı yönünden Çiftlik Caddesine yaklaşık 50,00 m mesafede yer almaktadır.Taşınmaz, tapu kayıtlarında Tarla mahallinde ise kat irtifakı kurulmamış arsa+bina vasıflı ana taşınmazdır. Kapı numarası 14 tür. Mahallinde yapılan incelemede parsel üzerinde aşağıdaki yapılar bulunmaktadır.a- Konut: Parsel üzerinde, 3 A Yapı sınıfında, zemin+1 normal kat şeklinde toplamda 2 katlı olarak inşa edilmiş bir bina bulunmaktadır. Binanın Zemin katı: 2 oda, salon, banyo ve mutfaktan meydana gelmekte olup, yaklaşık 92,00 m² alana sahiptir. Mahallinde, zemin kat duvarlarında çatlamaların olduğu, yıpranma oranının çok yüksek olduğu, bu katta oturumun olmadığı, zeminlerinin dökme şap beton duvarlarının badana boyalı olduğu ve binanın tadilata ihtiyaç duyulduğu tespit edilmiştir. 1.katı 2 oda, salon, mutfak, banyo ve 2 balkon alanlarından meydana gelmekte olup 110,00 m² alana sahiptir.Bu katta oturum bulunmaktadır. Meskenin giriş kapısı çelik kapı, pencereleri PVC dir. Antre ve hol zeminleri dökme şap beton duvarlarıbadana boyalıdır. Salon ve oda zeminleri laminant kaplama, kapıları eski tip ahşap kapıdır. İki odası salon bağımlıdır. Mutfakta, mutfak tezgahı mermerit mutfak dolabı ahşap MDF dendir. Duvarlarda yer yer çatlamalar bulunmakta olup, binanın tadilata ihtiyacı bulunmaktadır. Binanın toplam alanı 202,00 m² dir.Genel olarak binada yıpranma oranı yüksektir. Bununla birlikte, binanın çökme riskine karşı ilgili kurumlarca inceleme yapılarak zemin ve bina etüdünün yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. b- Ahır: Parsel üzerinde, 1 A Yapı sınıfında, toplamda 3 adet ahır bulunmakta olup, ahırların toplam alanı yaklaşık 185,00 m² dir. Ahırlar tek katlı ve kerpiçtendir.c- Depo: Parsel üzerinde, 1 A yapı sınıfında, tek katlı ve toplamda 35,00 m² alanlı bir adet depo bulunmaktadır. Depo kerpiçten inşa edilmiştir.

Adresi: Oltan 121 ada 79 parsel Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü: 1.051,89 m2

İmar Durumu:-

Kıymeti: 3.359.053,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 10:04

Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 10:04

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2025 - 10:04

Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2025 - 10:04

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Ankara İl, Ayaş İlçe, OLTAN/KARAHASAN Mahalle/Köy, 161 Ada, 41 Parsel, Tarla niteliğinde parselin; doğu cephesi kuru dereye sınır olup herhangi bir kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. Oltan merkezin 3.4 km. güneybatısında, Ayaş merkezin 15 km güneybatısında, Ayaş -Polatlı yolunun 1.2 km güneyinde kalmaktadır. Parsel killi, az taşlı toprak yapısında, topografik olarak %1-3 eğimli, geometrik olarak düzgün olmayan dikdörtgen forma sahiptir. Su tutma kapasitesi ve toprak derinliği zayıf olup, tuzluluk, alkalilik, drenaj ve erozyon problemi bulunmamaktadır. Keşif tarihi itibariyle parsel tarla olarak kullanılmakta veiçerisinde 10-12 yaşlı sık ve öbek halinde 10 adet erik ağacı mevcut olup, yaş, tesis ve bakım şartlarına göre toplam değeri 5.400,00 TL olduğu tespit edilmiştir. Parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Arazi kullanım kabiliyetine göre, 2-3.Sınıf Kuru tarım arazisidir., 14.869,5 m2 yüzölçümü, Oltan Karahasan 161 ada 41 parsel sayılı taşınmaz

Adresi: Oltan Karahasan 161 ada 41 parsel Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü: 14.869,5 m2

İmar Durumu:-

Kıymeti: 2.458.867,50 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 11:04

Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 11:04

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2025 - 11:04

Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2025 - 11:04

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Ankara İl, Ayaş İlçe, OLTAN/KARAHASAN Mahalle/Köy, 103 Ada, 24 Parsel, Tarla niteliğinde parselin; doğu cephesi kadastro yoluna (Karadibek yolu) cephelidir. Oltan mahallesinin 1,27 km mesafede olup, Ayaş-Polatlı yolunun 1km kuzeyinde ve Ayaş merkezin 12 km güneybatısında kalmaktadır. Parsel killi-tınlı, taşsız toprak yapısında, topografik olarak %2-4 eğimli, geometrik olarak düzgün olmayan dikdörtgen forma sahiptir. Su tutma kapasitesi ve toprak derinliği orta olup, tuzluluk, alkalilik, drenaj ve erozyon problemi bulunmamaktadır. Keşif tarihi itibariyle parsel tarla olarak kullanılmakta olup içerisinde herhangi bir ağaç ve muhtesat bulunmamaktadır. Parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Arazi kullanım kabiliyetine göre, 2.Sınıf Kuru tarım arazisidir., 10.957,68 m2 yüzölçümü, Oltan Karahasan 103 ada 24 parsel sayılı taşınmaz

Adresi: Oltan Karahasan 103/24 Ayaş Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü: 10.957,68 m2

İmar Durumu:--

Kıymeti: 4.821.379,20 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 12:04

Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 12:04

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2025 - 12:04

Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2025 - 12:04

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Ankara İl, Ayaş İlçe, OLTAN/KARAHASAN Mahalle/Köy, 103 Ada, 31 Parsel, Tarla niteliğinde parselin; herhangi bir kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. Oltan mahallesinin 1,10 km mesafede olup, Ayaş-Polatlı yolunun 730 m kuzeyinde ve Ayaş merkezin 12 km güneybatısında kalmaktadır. Parsel killi-tınlı, taşsız toprak yapısında, topografik olarak %2-4 eğimli, geometrik olarak çokgen forma sahiptir. Su tutma kapasitesi ve toprak derinliği orta olup, tuzluluk, alkalilik, drenaj ve erozyon problemi bulunmamaktadır. Keşif tarihi itibariyle parsel tarla olarak kullanılmakta olup içerisinde herhangi bir ağaç ve muhtesat bulunmamaktadır. Parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Arazi kullanım kabiliyetine göre, 2.Sınıf Kuru tarım arazisidir.

Adresi: Oltan Karahasan 103 ada 31 parsel Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü: 29.444,25 m2

İmar Durumu:-

Kıymeti: 10.452.708,80 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 13:34

Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 13:34

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2025 - 13:34

Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2025 - 13:34

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.