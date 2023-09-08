Yayınlanma: 08 Eylül 2023

T.C. ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Terör Suçları Soruşturma Bürosu

''Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2023/145196 soruşturma numarası ile şüpheli Fatma KURTULAN (TCKN:24607911156) hakkında Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğü Bozma, Basit Yaralama, Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Bir Suçu Gizlemek veya Başka Bir Suçun Delillerini Gizlemek ya da Yakalanmamak Amacıyla Öldürme, Atatürk'ü Temsil Eden Heykel, Büst ve Abideleri veya Kabrini Kırma veya Bozma, Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Kamu Malına Zarar Verme, Kamu Malına Zarar Verme, Yaralama, Bir Suçu Gizlemek veya Başka Bir Suçun Delillerini Gizlemek ya da Yakalanmamak Amacıyla Öldürme, Birden fazla kişi ile birlikte gece vaktinde suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla yağma, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme, Mala Zarar Verme, Suç İşlemeye Alanen Tahrik Etme iddiası ile soruşturma yürütülmekte olup, şüphelinin Türkiye'de ''Balçelievler Mahallesi. 1850 Sk. Temelsit Sitesi Temel Sitesi A Blok No:1A İç Kapı No:22 Yenişehir Mersin ve Ayrancı Mahallesi Şair Nazım Caddesi No:3D İç Kapı No:7 Çankaya/ANKARA'' adresinde ikamet kaydının bulunduğu ancak şahsa ikametgah adresinde ulaşılamadığı anlaşılmış olup,

Şüphelinin 15 gün içinde gelmediği takdirde CMK'nun 247. maddesinde yer alan şekli hükümler yerine getirildikten sonra hakkında kaçak olduğuna dair karar verileceği ve CMK'nun 248. maddesinde yer alan "Türkiye'de bulunan mallarına, hak ve alacaklarına amaçla orantılı olarak Sulh Ceza Hakimliği veya Mahkeme tarafından el konulabileceği, gerektiğinde idaresi için kayyım atanabileceği, CMK'nun 248/5 maddesi uyarınca CMK'nun 100 ve devamı maddeleri gereğince Sulh Ceza Hakimliği tarafından Yokluğunda Tutuklama kararı verilebileceği" hususu ihtar olunur.