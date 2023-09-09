T.C. ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Yayınlanma: 09 Eylül 2023

İLAN METNİ:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2019/26532 soruşturma numarası ile şüpheli Feride ABBASOĞLU (T.C.No:28991441794) hakkında PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma iddiası ile soruşturma yürütülmekte olup, şüphelinin Türkiye'de herhangi bir ikamet adresinin bulunmadığı ve şahsa ulaşılamadığı anlaşılmış olup,

Şüphelinin 15 gün içinde gelmediği takdirde CMK'nun 247. maddesinde yer alan şekli hükümler yerine getirildikten sonra hakkında kaçak olduğuna dair karar verileceği ve CMK'nun 248. maddesinde yer alan "Türkiye'de bulunan mallarına, hak ve alacaklarına amaçla orantılı olarak Sulh Ceza Hakimliği veya Mahkeme tarafından el konulabileceği, gerektiğinde idaresi için kayyım atanabileceği, CMK'nun 248/5 maddesi uyarınca CMK'nun 100 ve devamı maddeleri gereğince Sulh Ceza Hakimliği tarafından Yokluğunda Tutuklama kararı verilebileceği" hususu ihtar olunur.