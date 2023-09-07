T.C. ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TERÖR SUÇLARI SORUŞTURMA BÜRO

Yayınlanma: 07 Eylül 2023

TERÖR SUÇLARI SORUŞTURMA BÜROSU

İLAN METNİ:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2019/26532 soruşturma numarası ile şüpheli Pervin ŞAHİN (T.C.No:50878416212) hakkında PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma iddiası ile soruşturma yürütülmekte olup, şüphelinin Türkiye'de ''Karataş Mah. 415 Nolu Cad. A Blok Destek Sitesi Kat 5 D 11, Şahinbey, Gaziantep" adresinde ikamet kaydının bulunduğu ancak şahsa ikametgah adresinde ulaşılamadığı anlaşılmış olup,

Şüphelinin 15 gün içinde gelmediği takdirde CMK'nun 247. maddesinde yer alan şekli hükümler yerine getirildikten sonra hakkında kaçak olduğuna dair karar verileceği ve CMK'nun 248. maddesinde yer alan "Türkiye'de bulunan mallarına, hak ve alacaklarına amaçla orantılı olarak Sulh Ceza Hakimliği veya Mahkeme tarafından el konulabileceği, gerektiğinde idaresi için kayyım atanabileceği, CMK'nun 248/5 maddesi uyarınca CMK'nun 100 ve devamı maddeleri gereğince Sulh Ceza Hakimliği tarafından Yokluğunda Tutuklama kararı verilebileceği" hususu ihtar olunur.