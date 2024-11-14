T.C. ANKARA DEFTERDARLIĞI

Yayınlanma: 14.11.2024 - 00:00

(Hitit Vergi Dairesi Müdürlüğü)

VERGİ/CEZA İHBARNAMELERİ İLAN LİSTESİ (2024)


Vergi Kimlik No

Ad Soyad / Unvan

İhbarname Fiş No

Vergilendirme Dönemi

Ana Vergi Kodu

Vergi Kodu

Vergi Tutarı

Ceza V.Kodu

Ceza Tutarı

Adres

2111437887

CLEANİNG ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK DANIŞMANLIK ORGANİZASYON MEDİKAL İNŞAAT KIRTASİYE TEKS.MATBAA LTD.ŞTİ.

2024100913CYv0000005

202307202309

0033

0033

61.923.146,95

3080

61.923.304,45

BALGAT MAH. CEYHUN ATUF KANSU CAD. 36 6 ÇANKAYA ANKARA

2111437887

CLEANİNG ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK DANIŞMANLIK ORGANİZASYON MEDİKAL İNŞAAT KIRTASİYE TEKS.MATBAA LTD.ŞTİ.

2024100913CYv0000006

202304202306

0033

0033

24.064.699,96

3080

24.064.857,46

BALGAT MAH. CEYHUN ATUF KANSU CAD. 36 6 ÇANKAYA ANKARA

2111437887

CLEANİNG ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK DANIŞMANLIK ORGANİZASYON MEDİKAL İNŞAAT KIRTASİYE TEKS.MATBAA LTD.ŞTİ.

2024100913CYv0000007

202301202312

0010

0010

61.923.146,95

3080

61.923.304,45

BALGAT MAH. CEYHUN ATUF KANSU CAD. 36 6 ÇANKAYA ANKARA

2731491055

DEHA KİMYA YAZILIM BİLGİ İŞLEM TEKSTİL VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

2024102813CYv0000001

202301202312

0010

0010

580.269,96

3080

1.740.809,88

OĞUZLAR MAH. 1379 SK. 5 1 ÇANKAYA ANKARA


Yukarıda Ad-Soyad ve Unvanları ile Vergi ceza ve fer'ileri yazılı Hitit Vergi Dairesi mükellefleri adına düzenlenen ihbarnameler , mükelleflerin bilinen adreslerinde tebliğ edilememiştir. Bu nedenle;

1- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 104-105-106. maddeleri gereğince; ilan tarihinden itibaren 1 aylık süre içerisinde Hitit Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne bizzat veya bilvekale veya taahhütlü mektupla veya telgrafla adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı;

2- Aksi halde iş bu ilandan 1(bir) ay sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No: ILN02121417