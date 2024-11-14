T.C. ANKARA DEFTERDARLIĞI

Yayınlanma: 14.11.2024 - 00:00

(Hitit Vergi Dairesi Müdürlüğü)

VERGİ/CEZA İHBARNAMELERİ İLAN LİSTESİ (2024)





Vergi Kimlik No Ad Soyad / Unvan İhbarname Fiş No Vergilendirme Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Vergi Tutarı Ceza V.Kodu Ceza Tutarı Adres 2111437887 CLEANİNG ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK DANIŞMANLIK ORGANİZASYON MEDİKAL İNŞAAT KIRTASİYE TEKS.MATBAA LTD.ŞTİ. 2024100913CYv0000005 202307202309 0033 0033 61.923.146,95 3080 61.923.304,45 BALGAT MAH. CEYHUN ATUF KANSU CAD. 36 6 ÇANKAYA ANKARA 2111437887 CLEANİNG ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK DANIŞMANLIK ORGANİZASYON MEDİKAL İNŞAAT KIRTASİYE TEKS.MATBAA LTD.ŞTİ. 2024100913CYv0000006 202304202306 0033 0033 24.064.699,96 3080 24.064.857,46 BALGAT MAH. CEYHUN ATUF KANSU CAD. 36 6 ÇANKAYA ANKARA 2111437887 CLEANİNG ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK DANIŞMANLIK ORGANİZASYON MEDİKAL İNŞAAT KIRTASİYE TEKS.MATBAA LTD.ŞTİ. 2024100913CYv0000007 202301202312 0010 0010 61.923.146,95 3080 61.923.304,45 BALGAT MAH. CEYHUN ATUF KANSU CAD. 36 6 ÇANKAYA ANKARA 2731491055 DEHA KİMYA YAZILIM BİLGİ İŞLEM TEKSTİL VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ 2024102813CYv0000001 202301202312 0010 0010 580.269,96 3080 1.740.809,88 OĞUZLAR MAH. 1379 SK. 5 1 ÇANKAYA ANKARA





Yukarıda Ad-Soyad ve Unvanları ile Vergi ceza ve fer'ileri yazılı Hitit Vergi Dairesi mükellefleri adına düzenlenen ihbarnameler , mükelleflerin bilinen adreslerinde tebliğ edilememiştir. Bu nedenle;

1- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 104-105-106. maddeleri gereğince; ilan tarihinden itibaren 1 aylık süre içerisinde Hitit Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne bizzat veya bilvekale veya taahhütlü mektupla veya telgrafla adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı;

2- Aksi halde iş bu ilandan 1(bir) ay sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLAN OLUNUR.