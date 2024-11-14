T.C. ANKARA DEFTERDARLIĞI
(Hitit Vergi Dairesi Müdürlüğü)
VERGİ/CEZA İHBARNAMELERİ İLAN LİSTESİ (2024)
Vergi Kimlik No
Ad Soyad / Unvan
İhbarname Fiş No
Vergilendirme Dönemi
Ana Vergi Kodu
Vergi Kodu
Vergi Tutarı
Ceza V.Kodu
Ceza Tutarı
Adres
2111437887
CLEANİNG ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK DANIŞMANLIK ORGANİZASYON MEDİKAL İNŞAAT KIRTASİYE TEKS.MATBAA LTD.ŞTİ.
2024100913CYv0000005
202307202309
0033
0033
61.923.146,95
3080
61.923.304,45
BALGAT MAH. CEYHUN ATUF KANSU CAD. 36 6 ÇANKAYA ANKARA
2111437887
CLEANİNG ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK DANIŞMANLIK ORGANİZASYON MEDİKAL İNŞAAT KIRTASİYE TEKS.MATBAA LTD.ŞTİ.
2024100913CYv0000006
202304202306
0033
0033
24.064.699,96
3080
24.064.857,46
BALGAT MAH. CEYHUN ATUF KANSU CAD. 36 6 ÇANKAYA ANKARA
2111437887
CLEANİNG ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK DANIŞMANLIK ORGANİZASYON MEDİKAL İNŞAAT KIRTASİYE TEKS.MATBAA LTD.ŞTİ.
2024100913CYv0000007
202301202312
0010
0010
61.923.146,95
3080
61.923.304,45
BALGAT MAH. CEYHUN ATUF KANSU CAD. 36 6 ÇANKAYA ANKARA
2731491055
DEHA KİMYA YAZILIM BİLGİ İŞLEM TEKSTİL VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
2024102813CYv0000001
202301202312
0010
0010
580.269,96
3080
1.740.809,88
OĞUZLAR MAH. 1379 SK. 5 1 ÇANKAYA ANKARA
Yukarıda Ad-Soyad ve Unvanları ile Vergi ceza ve fer'ileri yazılı Hitit Vergi Dairesi mükellefleri adına düzenlenen ihbarnameler , mükelleflerin bilinen adreslerinde tebliğ edilememiştir. Bu nedenle;
1- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 104-105-106. maddeleri gereğince; ilan tarihinden itibaren 1 aylık süre içerisinde Hitit Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne bizzat veya bilvekale veya taahhütlü mektupla veya telgrafla adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı;
2- Aksi halde iş bu ilandan 1(bir) ay sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLAN OLUNUR.