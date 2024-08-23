T.C. ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 23.08.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2024/830 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/830 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Ankara İl, Mamak İlçe, DURALİ ALIÇ Mahalle/Köy, 38895 Ada, 1 Parsel, B Blok, 13. Kat, 54 Numaralı Bağımsız bölüm Satılacaktır.

Adresi: Durali Alıç Mahallesi 970.Cadde No:2 Nora Park Evleri B Blok Daire:54 Mamak /Ankara Mamak / ANKARA

Yüzölçümü: 20.588,17 m² Arsa Payı : 82/20677

İmar Durumu: Var , İnşaat tarzı "Konut Alanı" olarak ayrılan bölgede kalmakta olup, E:1,50 olacak şekilde yapılaşma koşullarına sahip bilgisi edinilmiştir.

Kıymeti: 2.900.000,00 TL KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/09/2024 - 10:33

Bitiş Tarih ve Saati: 25/09/2024 - 10:33

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/10/2024 - 10:33

Bitiş Tarih ve Saati: 25/10/2024 - 10:33

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.