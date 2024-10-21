T.C. ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 21.10.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2024/278 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/278 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Ankara İl, Çankaya İlçe, GÜZELTEPE Mahalle/Köy, 5211 Ada, 14 Parsel, KAT 1 BB. NO: 5 Nolu Bağımsız Bağımsız bölüm.

Adresi: Aziziye Mahallesi, Cinnah Caddesi, No: 44/5 Çankaya Çankaya / ANKARA

Yüzölçümü: 941,00 m² Arsa Payı : 5/78

İmar Durumu: Var , İnşaat tarzı Taşınmazın Çankaya Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında kaldığı; konut imarlı, ayrık nizam, 5 kat, klasik parsel olarak yapılaşma koşulları belirlendiği tespit edilmiştir.

Mimari Proje: Taşınmazın Çankaya Belediyesi İmar Müdürlüğünde 25.06.1966 tarihli mimari projesi mevcut olup proje üzerinde bağımsız bölüm numaraları yazılı değildir. Çankaya Tapu Müdürlüğünde 24.09.1965 tarihli mimari projesi mevcut olup üzerinde bağımsız bölüm numaraları yazılı olan kat irtifakına esas mimari projeye göre mahallindeki 5 kapı numaralı meskenin konumu proje ile uyumsuzdur ve tapu kaydında beyan bulunmaktadır., 941,00 m2 yüzölçümü, 5/78 arsa payı, Aziziye Mahallesi, Cinnah Caddesi, No: 44/5 Çankaya Çankaya / ANKARA adresli

Kıymeti: 6.500.000,00 TL KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Ankara 11 .sulh hukuk mahkemesinin 06/04/2010 tarihli arsa paylarının tahsisine dair karar vardır

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/12/2024 - 11:42

Bitiş Tarih ve Saati: 17/12/2024 - 11:42

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 09/01/2025 - 11:42

Bitiş Tarih ve Saati: 16/01/2025 - 11:42

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.