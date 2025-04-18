T.C. ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 18.04.2025 - 00:01

T.C. ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/868 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup, mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/868 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Ankara İl, Pursaklar İlçe, PURSAKLARKÖYÜ Mahalle/Köy, 95555 Ada, 6 Parsel, A Blok,4. Kat, 16 Nolu Ba ... (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)

Bağımsız Bölüm Özellikleri ( 16 Nolu Mesken) Taşınmaz üzerinde Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/284 E.sayılı dosyasından ihtiyati tedbir şerhi konulduğu, mahkemece "ihtiyati tedbirin satışa engel olmadığı bildirilmiştir.

Taşınmaz mesken nitelikli olup, 4.normal katta yer almaktadır. Taşınmaz, bina girişine göre sağ ön köşede yer almaktadır. Projesinde salon, 4 oda, antre, mutfak, banyo, ebeveyn duş, wc, 2 balkon hacimlerinden meydana gelmekte olup balkon hariç net 126,23 m2 ve net 19,80 m2 balkon alanlıdır (balkon dahil brüt 172m2 alanlıdır). Taşınmazın salon ve oda zeminleri laminat parke kaplamalı olup diğer bölümlerde seramik kaplamadır. Duvarlar ıslak hacimde fayans kaplama olup diğer bölümlerde kağıt kaplamadır. Mutfakta lake kapaklı mutfak dolabı ve akrilik mutfak tezgahı bulunmaktadır. Bina dış kapısı çelik, iç kapılar ahşap panel, pencereler pvc doğramadır. Merkezi kalorifer ısıtma sistemlidir.

Adresi: Mimar Sinan Mah., Sera Sokak, No: 2/A/16 Pursaklar / ANKARA

Yüzölçümü: 18.000 m2 Arsa Payı: 8400/1800000

İmar Durumu: Var (Müdürlüğümüz dosyasında geniş evsafı mevcuttur.)

Kıymeti: 6.500.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Dosyada mevcut tapu kaydında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri:

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 22/05/2025 - 11:54

Bitiş Tarih ve Saati: 29/05/2025 - 11:54

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 19/06/2025 - 11:54

Bitiş Tarih ve Saati: 26/06/2025 - 11:54

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.