T.C. ANKARA18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 18.12.2024 - 00:00

Dosya No: .62096404-2019/877-Ceza Dava Dosyası

15/04/2022 tarihli, 31810 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7394 sayılı Yasa kapsamında 213 sayılı Yasanın 359. Maddesinde yapılan değişikliklerin TCK 7/2 Maddesinin hükümlü lehine olduğu gözetilerek, Mahkememizin 2019/877 Esas-2021/1521 Karar sayılı dosyası üzerinden yapılan uyarlama yargılaması sonucunda 17/01/2024 tarihli ek kararla; Hükümlü Havva ÖZSOY hakkında 2016 takvim yılında Sahte Belge Düzenleme suçundan 213 Sayılı Yasanın 359/b , TCK 43/1 Maddeleri uyarınca 3 Yıl 9 Ay Hapis Cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği; Ancak ek kararın, tüm arama ve araştırmalara rağmen Hükümlü Havva ÖZSOY'a tebliğ edilemediği gibi açık adresinin de tespit edilemediği anlaşıldığından 7201 sayılı tebligat kanunun 29. maddesi gereğince mahkememizin 17/01/2024 tarihli ek kararının Hükümlü Havva ÖZSOY'a ilanen tebliğine; hükmün, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.13.12.2024