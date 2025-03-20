T.C. ANTALYA 10. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 20.03.2025 - 00:01

T.C. ANTALYA 10. AİLE MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS NO 2023/547 Esas

DAVALI: NIGORAKHON ORTIK KIZI NOSIROVA

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli) davasının yapılan yargılamasında;

Durusma Günü: 12/05/2025 günü saat: 09:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu,Ön inceleme tensip tutanağı duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.