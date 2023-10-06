T.C. ANTALYA 17. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 06 Ekim 2023

Esas No: 2022/58 Karar No: 2022/944 İLAN

Kardeşe karşı kasten basit yaralama ve Tehditsuçlarından sanık Niyazi ve Aysel kızı, 28/08/1998 Ceyhan doğumlu, sanık ASİYE YELDEN ,Mahkememizin 14/12/2022tarih ve 2022/58 esas, 2022/944 karar sayılı kararıyla

A) Her ne kadar sanık ASİYE YELDEN hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının 11/01/2022 tarih ve 2022/1079 Esas sayılı iddianamesiyle Orkide Layık'a karşı 5237 sayılı TCK'nın 106/1-2.cümle maddesi gereği Basit Tehdit suçundan cezalandırılması için mahkememize kamu davası açılmış ise de; 5237 sayılı TCK'nın 106/1-2.cümle maddesinde düzenlenen Basit Tehdit suçunun kovuşturulması şikâyete bağlı suçlardan olduğu, Orkide'nin de mahkememizce alınan beyanı sırasında şikâyetinden vazgeçtiği, bu şekilde 5237 sayılı TCK'nın 73/4 maddesindeki; "(4) Kovuşturma yapılabilmesi şikayete bağlı suçlarda kanunda aksi yazılı olmadıkça suçtan zarar gören kişinin vazgeçmesi davayı düşürür ve hüküm kesinleşmesinden sonraki vazgeçme cezanın infazına engel olmaz" düzenlemesi gereğince şikayet yokluğu halinde kamu davasının düşürülmesine karar verileceği bilinmekle, 5271 sayılı CMK'nın 223/8 maddesi gereğince Orkide hakkında açılan kamu davasının hakaret suçu yönünden DÜŞMESİNE,

C) Sanık ASİYE YELDEN'İN 5271 sayılı CMK'nın 223/5 maddesi gereğince iddianame ile üzerine yüklenen Kardeşe Karşı Kasten Basit Yaralama suçunu işlediğinin sabit olması nedeniyle mahkumiyetine,

1) Sanığın, Orkide Layık'a karşı eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 86/2 maddesi gereğince (12/05/2022 tarihinde 86/2-2.cümle olarak maddeye eklenen; suçun kadına karşı işlenmesi halinde temel ceza miktarını altı ay olarak belirleyen düzenleme suç tarihi itibariyle daha aleyhe olduğundan uygulanmayarak), aynı kanunun 61/1 maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği yer ve zaman, suç konusunun önem ve değeri ile sanığın amaç ve saiki dikkate alınarak, seçenek yaptırımlardan adli para cezası seçilerek 5237 sayılı 5237 sayılı TCK'nın 61/9 delaletiyle takdiren alt sınırdan temel ceza olarak 120 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2) Sanığın eylemini,dosya içerisindeki nüfus kayıt örneğinden tespit edildiği şekilde kardeşi olan mağdura karşı gerçekleştirmiş olduğundan, cezasında 5237 sayılı TCK'nın 86/3-a maddesi gereğince kanunen yarı oranında artırım yapılarak 180 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

3) Sanığın eylemini ilk haksız hareketin kimden geldiği tespit edilemeyen tartışma esnasında gerçekleştirdiği anlaşılmakla, bu durumda sanığın lehine yorumlanarak cezasında 5237 sayılı TCK'nın 29/1 maddesi gereğince takdiren 1/4 oranında indirim yapılarak 135 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

4) 5237 sayılı TCK'nın 62/2 maddesi gereğince sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri hafifletici sebep kabul edilerek cezasında 5237 sayılı TCK'nın 62/1 maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sonuç ceza olarak 112 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5) 5237 sayılı TCK'nın 52/2 maddesi gereğince sanığın ekonomik ve sosyal durumu göz önüne alınarak hükmedilen adli para cezasının 1 (bir) gün karşılığı 20,00 TL hesap edilerek 2.240,00 TL (112günx20,00TL) adli para cezasına ÇEVRİLMESİNE,

6) 5237 sayılı TCK'nın 52/4 maddesi gereğince sanığın gelir durumu, para cezasının miktarı ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak hükmedilen adli para cezasının her ay ödenmek koşuluyla 4 (dört) eşit taksit halinde ÖDENMESİNE,

7) 5237 sayılı TCK'nın 52/4-son cümle gereğince sanığa taksitlerden birini zamanında ödememesi halinde geri kalan kısmının tamamının tahsil edileceğinin, para cezasını ödenmezse hapis cezasına çevrileceğinin ve28/06/2014 tarihinde 29044 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6545 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 81. maddesi ile 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 106/3 maddesindeki; "Hükümlü, tebliğ olunan ödeme emri üzerine belli süre içinde adli para cezasını ödemezse, Cumhuriyet savcısının kararı ile ödenmeyen kısma karşılık gelen gün miktarı hapis cezasına çevrilerek, hükümlünün iki saat çalışması karşılığı bir gün olmak üzere kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına karar verilir. Günlük çalışma süresi, en az iki saat ve en fazla sekiz saat olacak şekilde denetimli serbestlik müdürlüğünce belirlenir. Hükümlünün hakkında hazırlanan programa ve denetimli serbestlik görevlilerinin bu kapsamdaki uyarı ve önerilerine uymaması hâlinde, çalıştığı günler hapis cezasından mahsup edilerek kalan kısmın tamamı açık ceza infaz kurumunda yerine getirilir."şeklinde yapılan değişiklik dikkate alınarak işlem yapılacağının İHTARINA (ihtar yapılamadı),

8) Sanık kasten işlemiş olduğu suçtan hapis cezasına mahkum edilmediğinden hakkında belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma başlıklı 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA,

9) 5237 sayılı TCK'nın 63. maddesi gereğince sanığın hükmün kesinleşmesinden önce gerçekleşen ve şahsi hürriyeti sınırlama sonucunu doğuran haller nedeniyle geçirmiş olduğu süreler bulunmadığından hükmolunan cezasındanbu sebeple indirim yapılmasına YER OLMADIĞINA,

10) ANCAK, 5271 sayılı CMK'nın 231. maddesinin 5. ve 6. fıkrası uyarınca sanığın sabıkasız geçmişi, tekrar suç işlemeyeceği yönünde mahkeme vicdanında oluşturduğu olumlu kanaat, suçtan ötürü meydana gelen ve talep edilen bir zarar olmayışı ve sanığın kendisinin bu kurumun uygulanmasını kabul etmesi dikkate alınarak, sanık hakkında verilen iş bu HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, CMK’nın 231/8. maddesi uyarınca sanığın 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına, denetim süresi içinde sanık hakkında herhangi bir yükümlülük belirlenmesine takdiren yer olmadığına, CMK’nın 231/10. maddesi uyarınca denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davrandığı taktirde, açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceği hususunun sanığa ihtarına,CMK’nın 231/11. maddesi uyarınca denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde, mahkememizce hükmün açıklanacağı hususunun sanığa ihtarına,

2- Kişilerin huzur ve sükununu bozmasuçunu işlediği sabit olduğundan, 5237 Sayılı TCK' nın 61.maddesi uyarınca, suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği zaman ve yer, suç konusunun önem ve değeri ile sanığın şahsi ve sosyal durumu ve eylem sayısı gözönüne alınarak alt sınırdan ceza tayini ile eylemine uyan 5237 Sayılı TCK' nın 123/1. maddesi uyarınca takdiren 3 AYHAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINASanığa verilen cezadan, sanığın geçmişi, fiilden sonraki davranışları, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri nazara alınarak 5237 SY.TCK 62/1. maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 2 AY 15 GÜN HAPİSCEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak; Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 tarihli 2014/140 esas ve 2015/85 karar sayılı kararı da göz önünde bulundurularak, TCK'nın 53/1. Maddesinde yer alan hak yoksunluklarınınUYGULANMASINA,Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmadığı, ortada giderilmesi gereken somut bir zararın bulunmadığı, kişilik özellikleri göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizce kanaat oluştuğu ve sanığın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul ettiği anlaşıldığından,CMK’nın 231/5 maddesi uyarınca sanık hakkındaki HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, CMK’nın 231/8. maddesi uyarınca sanığın 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına, denetim süresi içinde sanık hakkında herhangi bir yükümlülük belirlenmesine takdiren yer olmadığına, CMK’nın 231/10. maddesi uyarınca denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davrandığı taktirde, açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceği hususunun sanığa ihtarına, CMK’nın 231/11. maddesi uyarınca denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde, mahkememizce hükmün açıklanacağı hususunun sanığa ihtarına, karar verildiği, tüm aramalara rağmen adresi tespit edilmediğinden kararın sanığa tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla tebligatın gazete yolu ile ilanen yapılmasına karar verilmiş olup,

7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin İlanen Tebliğine, aynı yasanın 31.maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.22/04/2019