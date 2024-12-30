T.C. ANTALYA 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 30.12.2024 - 00:01

T.C. ANTALYA 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/832 Esas

Davacı, Elena Sukhikh (Uçmaz) vekili tarafından davalılar , Bülent Uçmaz, Maharramov Ali, Mustafa Oğuztürk Zenginoğlu aleyhine Antalya Genel İcra Dairesi'nin 2020/268944 e. sayılı dosyasına konu alacak nedeniyle açılan menfi tespit davasında, dava dilekçesinin ve mahkememiz 27/11/2024 tarihli davacı aleyhine verilen ihtiyati haciz kararının durdurulmasına yönelik tedbir kararının MAHARRAMOV ALİ'ye ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla, işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra; Davaya cevap süresi yönünden iki haftalık süre içinde cevap verilmez ise dava dilekçesindeki vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, yine tedbir kararı yönünden 7 gün içerisinde mahkememize itiraz edebileceği davalı MAHARRAMOV ALİ'ye ilanen tebliğ olunur.