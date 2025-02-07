T.C. ANTALYA 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 07.02.2025 - 00:01

T.C. ANTALYA 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/770 Esas

DAVALI: MUSTAFA ERYILMAZ (Kamil oğlu, 1990 doğumlu)

Davacı Konyaaltı Belediyesi tarafından aleyhinize açılan Menfi Tespit davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Ön inceleme Durusma Günü 26/03/2025 günü saat 11:00 'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı, tahkikatın sonra erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve tarafların yokluklarında hüküm verileceği duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.