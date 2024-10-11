T.C. ANTALYA 19. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 11.10.2024 - 00:01

T.C. ANTALYA 19. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/705 Esas

Davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ tarafından davalılar ADNAN MENET, ALİ MENET, MUSTAFA KIZI AYŞE .- AYŞE ACAR, BAYRAM MENET,DURKADIN MENET, GÜLLÜ DALKARA, HALİL MENET, HASAN MENET, HATİCE MENET, HÜSEYİN MENET, KADRİYE MENET, MAKBULE KAPLAN, MEDİHA UYAR, MEHMET MENET, ŞABAN MENET, ZEYNEP MENET aleyhine açılan Kamulaştırma davasında verilen tensip ara kararı gereğince;

Dava konusu; Antalya İli, Aksu ilçesi Güloluk mahallesi 13673 ada 156 parsel sayılı numarasında kayıtlı taşınmaza davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığından ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumeti BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ'ne yöneltmeleri gerektiği, belirtilen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malı kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin hak ve sahipleri adına Vakıflar Bankası Antalya Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde yazılı olarak mahkememize bildirmesi gerektiği, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 02/10/2024